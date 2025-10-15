Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă

Europarlamentarul Diana Șoșoacă l-a atacat pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul exercițiului militar MOBEX B-IF-25, desfășurat între 12 și 20 octombrie în București și Ilfov, spunând că îl invită la tir. MApN a explicat că este o acțiune de rutină, fără legătură cu un conflict real.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă l-a luat invitat pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, în plin context al exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN), să se întreacă la tir.

Exercițiul, desfășurat între 12 și 20 octombrie 2025 în București și Ilfov, are rolul de a testa capacitatea de mobilizare a populației, a economiei și a instituțiilor publice în caz de criză, fiind parte din programul anual al Statului Major al Apărării.

Deși autoritățile au subliniat în mod repetat că este vorba despre o acțiune de rutină, fără legătură cu vreo mobilizare reală sau situație de război, reacțiile din mediul politic nu au întârziat. Printre ele s-a numărat și cea a Dianei Șoșoacă, care l-a provocat pe ministru să se întreacă la tir cu arma.

„PAMFLET moșteneeeeeeee, GATA, MĂ PREGĂTESC DE MOBILIZARE! M-AI MOBILIZAT TOTAL! HAI, moșteneeeee, credeai că glumesc??? Te aștept la un tir……. te-ai mobilizat? Mai întâi, mobilează-te! PAMFLET…. tratați-l ca atare!”, a scris Șoșoacă pe Facebook.

Postarea a devenit rapid virală, fiind distribuită de sute de utilizatori și comentată intens.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, exercițiul MOBEX B-IF-25 este o activitate de rutină, derulată periodic pentru verificarea pregătirii generale de apărare. Scopul este acela de a testa reacția instituțiilor, coeziunea între structurile militare și participarea rezerviștilor.

„În perioada 12 – 20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare – MOBEX B-IF-25”, a transmis MApN într-un comunicat oficial.

La acest exercițiu participă mai multe instituții-cheie ale statului: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Rezerviștii convocați sunt implicați în activități de o zi, care vizează verificarea documentelor, actualizarea evidențelor și familiarizarea cu procedurile de mobilizare.

MApN precizează că exerciții similare au fost organizate și în anii trecuți, inclusiv în 2013 și 2021, în alte regiuni ale țării.

Într-un mesaj video publicat în luna august, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a clarificat natura exercițiului și a avertizat asupra campaniilor de dezinformare care circulă în spațiul public.

„Vedem zilele acestea multe fake news, multe știri false, multe minciuni care sunt răspândite în social media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care vor o Armată Română slabă”, a declarat ministrul.

Acesta a insistat că nu există nicio mobilizare reală și că exercițiul are un caracter pur tehnic, desfășurat în baza planificării anuale a Statului Major al Apărării.

„Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste. Ce vedeți zilele acestea este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, care s-a întâmplat și în anii trecuți. În octombrie, între 12 și 20, va fi în București și Ilfov. Este un exercițiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face”, a mai precizat Moșteanu.