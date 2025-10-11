Politica

Diana Șoșoacă pierde și ultimul aliat. Luis Lazarus se reorientează pe scena politică

Diana Șoșoacă pierde și ultimul aliat. Luis Lazarus se reorientează pe scena politică
Europarlamentarul Luis Lazarus ar fi „părintele spiritual” al noului partid „Dreptate și Frăție”, potrivit știripesurse. Astfel, acesta ar urma să aleagă o cale politică separată de Diana Șoșoacă și de SOS România, formațiunea care l-a propulsat în Parlamentul European.

Luis Lazarus, în fruntea unui nou partid

Luis Lazarus și Diana Șoșoacă au fost figuri centrale ale SOS România în recentele alegeri, reușind să obțină amândoi mandate în PE. În paralel, formațiunea și-a întărit poziția și pe scena internă, câștigând un grup semnificativ de parlamentari. Ulterior, problemele nu au întârziat să apară la nivelul formațiunii.

Contactat de aceeași sursă, europarlamentarul Luis Lazarus a evitat să ofere un răspuns clar privind legătura sa cu „Partidul Dreptate și Frăție (P.D.F)”.

„Gura lumii este slobodă! Cu mare drag vorbim săptămâna viitoare!”, a fost răspunsul lui, potrivit sursei.

Lazarus

Lazarus. Sursa foto: Facebook

Partidul Dreptate și Frăție, înregistrat la Tribunalul București

Partidul Dreptate și Frăție (P.D.F.) a fost înregistrat la Tribunalul București pe 9 iulie 2025. Conform deciziei civile nr. 45/DEC/P pronunțate de Secția a III-a Civilă a Tribunalului București, în dosarul nr. 19243/3/2025, înregistrarea partidului a fost realizată în ședință publică și este definitivă.

Formațiunea își propune astfel să își desfășoare activitatea politică sub denumirea completă „Partidul Dreptate și Frăție” și prescurtarea oficială „P.D.F.”.

„ Admite cererea de acordare a personalităţii juridice. Dispune înregistrarea Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Apusului, nr. 35, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 28. Acordă personalitate juridică Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti.”, se arată în decizia Tribunalului București.

Diana Șoșoacă, trădată?

Partidul SOS România se confruntă cu dificultăți majore, în special în Parlamentul României, unde numeroși parlamentari au părăsit formațiunea sau au fost excluși de președinta partidului, Diana Iovanovici Șoșoacă.

Recent, Șoșoacă a anunțat desființarea grupului parlamentar al SOS România din Senat, ca urmare a excluderii a trei senatori. Aceștia nu mai pot folosi numele partidului și își pierd toate funcțiile obținute în numele formațiunii. Situația este la fel de complicată și în Camera Deputaților, unde mai mulți deputați au părăsit partidul, iar grupul parlamentar se află într-o stare fragilă.

Cu toate acestea, SOS România și lidera sa reușesc să își mențină popularitatea în rândul electoratului.

Conform ultimului sondaj CURS, partidul se situează la 5%, procent care i-ar permite să treacă pragul electoral și să fie prezent în viitorul Parlament. Această discrepanță între pierderile interne și susținerea publică sugerează că, în ciuda tensiunilor interne, Diana Șoșoacă rămâne o figură influentă pe scena politică.

