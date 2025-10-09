Diana Șoșoacă, după anunțul președintelui Parlamentului European: Acțiuni repetate de linșaj împotriva mea

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat joi, la Strasbourg, că a primit din partea autorităților române o solicitare de ridicare a imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă. „Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a mai spus Metsola, în plen.

„Autorităţile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a spus acesta.

Parchetul General a cerut în septembrie Parlamentului European ridicarea imunității eurodeputatei , acuzată de comiterea mai multor infracțiuni, inclusiv de propagandă legionară. La acel moment, ea a afirmat că demersul reprezintă „o tentativă de execuție politică”.

Imunitatea unui eurodeputat poate fi ridicată la solicitarea unei autorități competente, iar în cazul Dianei Șoșoacă cererea a fost transmisă de Parchetul General. După anunțul făcut de Roberta Metsola în plen, solicitarea este trimisă Comisiei pentru afaceri juridice, conform regulamentului Parlamentului European.

„Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Eurodeputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente”, se mai arară în regulament.

Comisia formulează apoi o recomandare privind aprobarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității, care este ulterior supusă votului în plenul Parlamentului European. „În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie pe baza unui vot cu majoritate simplă”, potrivit aceleași surse.

Diana Șoșoacă a afirmat că solicitarea reprezintă „un atac politic orchestrat împotriva suveranității și independenței naționale”, susținând că „sistemul vrea să reducă la tăcere vocea României din Parlamentul European, dar și a Parlamentului European”.

„Este un nou episod dintr-un scenariu bine pus la punct de statul paralel și de slugile politice ale globalismului, care nu pot suporta adevărul rostit fără frică. Nu este o acțiune juridică, ci una politică. Nu este o anchetă, ci o execuție ordonată. Nu este justiție, ci represaliu”, a mai spus aceasta.

Ea a mai adăugat: „Acțiunile repetate de linșaj împotriva mea, arată, fără echivoc, că România nu mai este un stat de drept, ci o colonie condusă prin frică, șantaj, minciună și represalii politice de tipul anilor 50. Urmează experimentul Pitești”.

Potrivit Parchetului General, procurorul de caz din Secția de urmărire penală a dispus continuarea cercetărilor în dosarul care o vizează pe Diana Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni: