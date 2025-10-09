Șoșoacă, acuzații pentru Von der Leyen: Ați devenit simbolul corupției europene

Diana Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului S.O.S România, a transmis un mesaj dur președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, chiar de ziua acesteia, acuzând-o de corupție, trădare și abuz de putere.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președinte al formațiunii S.O.S România, a lansat un nou atac la adresa conducerii Comisiei Europene. De această dată, mesajul său a fost adresat direct Ursulei von der Leyen, cu prilejul zilei de naștere a acesteia, pe 8 octombrie 2025.

Într-o postare publică, făcută atât în limba română, cât și în engleză, Șoșoacă a folosit un ton extrem de critic la adresa președintei Comisiei Europene, pe care a acuzat-o de corupție, minciună politică și abuz de putere.

„Doamnă von der Leyen, funcția pe care o ocupați ar fi trebuit să vă facă un model de demnitate, nu un exemplu de corupție și dispreț față de popoarele Europei. Ați trădat valorile pe care pretindeți că le apărați. În loc să fiți o inspirație pentru copii și pentru generațiile viitoare, ați devenit simbolul minciunii politice, corupției și al abuzului de putere. Vă doresc să trăiți suficient de mult încât să înțelegeți cât rău ați făcut, dar să și plătiți pentru ce ați făcut. Istoria nu uită și nu iartă pe nimeni”, a transmis Diana Șoșoacă în mesajul publicat.

Postarea a fost însoțită și de o versiune în limba engleză, în care europarlamentarul a reiterat acuzațiile. „Ms. von der Leyen, the position you hold should have made you a model of dignity, not an example of corruption and contempt for the peoples of Europe”, a scris Șoșoacă, adăugând că Ursula von der Leyen a „trădat valorile pe care pretinde că le apără”.

Mesajul vine în contextul în care Ursula von der Leyen, aflată la finalul mandatului de președinte al Comisiei Europene, este vizată de critici legate de gestionarea unor contracte de achiziții publice din timpul pandemiei de COVID-19, în special cele privind livrările de vaccinuri.

În Parlamentul European, europarlamentari din mai multe state au cerut de-a lungul ultimelor luni clarificări legate de corespondența privată dintre Ursula von der Leyen și reprezentanți ai companiilor farmaceutice, solicitând o investigație privind transparența acestor negocieri.

Diana Șoșoacă a fost printre cei mai vocali critici ai Comisiei Europene pe acest subiect, acuzând în mai multe rânduri instituțiile de la Bruxelles de corupție și dublu standard.

Mesajul vine și într-un moment delicat pentru Diana Șoșoacă, care se confruntă cu mai multe acuzații penale în România. Procurorii au deschis dosare ce o vizează pentru lipsire de libertate, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și pentru negarea și minimalizarea Holocaustului.

De asemenea, lidera S.O.S România este acuzată și de ultraj, infracțiune pentru care urmează să fie audiată în perioada următoare.

Potrivit datelor publice, dosarele care o vizează pe Diana Șoșoacă sunt aflate în diverse stadii de anchetă. Unele au fost deschise în urma plângerilor formulate de organizații civice și de reprezentanți ai comunităților minoritare, după declarații considerate discriminatorii sau instigatoare la ură.

Conform Codului Penal, infracțiunile care privesc promovarea ideilor fasciste, rasiste sau xenofobe sunt pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. În cazul în care fapta este comisă de o persoană publică sau de un oficial ales, legea prevede sancțiuni agravante.

Diana Șoșoacă s-a remarcat printr-o serie de poziții critice la adresa instituțiilor Uniunii Europene, acuzând constant Comisia și Parlamentul European de abuzuri, ingerințe în politica internă a României și încălcarea suveranității naționale.

În plenul Parlamentului European, europarlamentarul român a avut mai multe intervenții controversate, în care a cerut ieșirea României din Uniunea Europeană și a denunțat ceea ce numește „dictatura de la Bruxelles”.

Declarațiile sale au fost catalogate de o parte a eurodeputaților drept populiste și anti-europene.