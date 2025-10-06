Diana Șoșoacă, audiată în dosarul cu 11 acuzații penale: Amenințările voastre nu mă sperie

Diana Șoșoacă se prezintă la Parchetul General pentru audieri într-un dosar cu 11 acuzații penale. Procurorii cer ridicarea imunității sale în Parlamentul European.

Europarlamentara Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde va fi audiată în dosarul în care este cercetată pentru 11 fapte penale, cinci dintre acestea fiind legate de evenimente produse în anul 2021.

Procurorii au transmis o solicitare oficială către Parlamentul European, prin intermediul Ministerului Justiției, pentru ridicarea imunității sale parlamentare.

Potrivit anchetatorilor, cauza are conexiune cu plângerea formulată în urmă cu patru ani, în care Diana Șoșoacă și soțul său, Silvestru Șoșoacă, ar fi fost acuzați că au sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni veniți la București.

Procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracțiuni grave, printre care:

Lipsire de libertate în mod ilegal ;

Negarea Holocaustului ;

Promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război ;

Răspândirea publică a ideilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

Anchetatorii subliniază că investigația are caracter complex, iar ridicarea imunității este o etapă necesară pentru a permite continuarea procedurilor judiciare.

Într-un mesaj transmis public, Diana Șoșoacă a confirmat că a fost citată la Parchetul General, însă susține că nu se poate prezenta la data stabilită, motivând că se află la Bruxelles.

„Le-am comunicat procurorilor în scris că nu pot fi prezentă. Consider această citație o încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere. Amenințările voastre nu mă sperie. Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România”, a declarat europarlamentara.

Ea a adăugat că nu se sustrage anchetei și că refuză ideea unei justiții folosite politic:

„Nu am fugit niciodată de nicio anchetă. Dar nu accept ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și a partidului S.O.S. România. Nu mă tem și nu mă las intimidată.”

Nu este pentru prima dată când lidera partidului S.O.S. România este chemată la Parchet. În trecut, Diana Șoșoacă a refuzat o citație, invocând faptul că se afla în afara țării, iar avocatul său nu putea participa.

În prezent, procurorii au reluat procedura, invocând nevoia de clarificare a faptelor pentru care este cercetată. În paralel, Silvestru Șoșoacă, soțul europarlamentarei, este și el vizat de audieri în aceeași cauză.

Procurorul general al României, Alex Florența, a explicat că procedura este una legală și se desfășoară în limitele Codului de Procedură Penală:

„Aceasta este procedura firească, de emitere a unei citații către persoana suspectă, pentru a se prezenta la audieri împreună cu avocatul. Dacă nu se prezintă, există alte mecanisme legale. În acest caz, doamna Șoșoacă a invocat deplasarea la Bruxelles și a solicitat amânarea. Acest lucru nu împiedică însă derularea celorlalte proceduri, inclusiv ridicarea imunității parlamentare.”

Oficialul a precizat că solicitarea transmisă Parlamentului European va fi analizată în regim normal, iar probatoriul este complet: „Pe baza datelor și probelor prezentate, avem motive serioase să credem că cererea Parchetului va fi soluționată pozitiv. După ridicarea imunității, cercetarea continuă, iar persoana poate dobândi o nouă calitate procesuală. De asemenea, putem dispune alte măsuri necesare, în funcție de evoluția cauzei.”

Întrebat despre afirmațiile Dianei Șoșoacă privind o presupusă tentativă de intimidare, Alex Florența a respins ideea:

„Mi se pare o simplă declarație. Nu mi s-a părut niciodată că este o persoană ușor intimidabilă, cu atât mai puțin de acțiunile Parchetului. Este o procedură normală, aplicată oricărei persoane suspectate de comiterea unor infracțiuni. Rolul nostru este să instrumentăm cauzele și, dacă probatoriul o impune, să formulăm acuzații oficiale. Oricine are dreptul la apărare și la prezentarea probelor.”

După transmiterea solicitării oficiale, președinta Parlamentului European va înainta cazul comisiei juridice pentru analiză. Ulterior, plenul va decide dacă ridică sau nu imunitatea. În cazul unui vot favorabil, DNA și Parchetul General vor putea extinde măsurile procedurale, inclusiv confruntări, audieri suplimentare sau expertize.

Până la o decizie finală, ancheta rămâne în faza preliminară, iar Diana Șoșoacă își păstrează statutul de suspect.