Victor Negrescu: Diana Șoșoacă ar putea fi audiată de Comisia Juridică a Parlamentului European

Victor Negrescu: Diana Șoșoacă ar putea fi audiată de Comisia Juridică a Parlamentului EuropeanSursă foto: Captură de ecran Youtube
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată de Comisia Juridică a Parlamentului European, a declarat la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Parchetul General a solicitat ridicarea imunității europarlamentarei, acuzată, între altele, de promovarea ideologiei legionare. Diana Șoșoacă susține, într-un interviu pentru Russia Today, că este victima unei persecuții politice.

Victor Negrescu despre Diana Șoșoacă

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că dosarul Dianei Șoșoacă va fi examinat de comisia de specialitate. Negrescu a explicat că solicitarea a fost transmisă Parlamentului European și va fi supusă analizei Comisiei Juridice.

 „Dacă doamna Șoșoacă are argumente pentru a-și apăra cazul, o să le ascultăm, nu aș vrea să anticipez rezultatul din Comisia Juridică. În același timp, acuzațiile sunt unele extrem de grave”, a adăugat vicepreședintele PE.

Acesta a explicat că dosarul și cererea primită vor fi examinate și că, dacă europarlamentarul își dorește, va fi audiată personal. Negrescu a subliniat că aceasta este procedura obișnuită.

Procedura de ridicare a imunității lui Șoșoacă

Negrescu a subliniat că, de regulă, în 98% din cazuri, Parlamentul European aprobă ridicarea imunității, pentru că legislatorii trebuie să se prezinte în fața justiției. Totuși, au existat excepții, când analiza a arătat că solicitările aveau un caracter politic.

Victor Negrescu

Victor Negrescu. Sursa foto Facebook/Victor Negrescu

Victor Negrescu a mai precizat că audierea europarlamentarilor extremiști se desfășoară cu ușile închise în Comisia Juridică, ceea ce limitează posibilitatea de a face „show” public: „Sper ca interesul său să fie să-și protejeze obiectivele și să-și apere situația, nu să transforme lucrul acesta într-un circ.”, a adăugat acesta.

Parchetul General solicită ridicarea imunității europarlamentarei, suspectată de 11 infracțiuni

Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă după ce aceasta a fost citată în calitate de suspect pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară și cultul criminalilor de război. Europarlamentara a declarat că nu s-a sustras niciodată de la anchetă și nu intenționează să facă acest lucru nici acum, deși inițial nu a fost prezentă la termenul programat din cauza că era plecată la Bruxelles.

Europarlamentara a adăugat ironic: „Vine și o ia pe Șoșoacă… Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet.” Parchetul a transmis că, dacă Șoșoacă nu se prezintă, poate fi adusă cu mandat.

 

 

 

Proiecte speciale