Europarlamentarul Diana Șoșoacă a apărut din nou la televiziunea Russia Today, unde a declarat că este victima unei campanii politice orchestrate de autoritățile române și de instituțiile europene. Europarlamentarul a susținut că dosarele penale deschise pe numele ei reprezintă „arme de intimidare” și a acuzat Uniunea Europeană de dictatură și cenzură.

Potrivit liderului SOS România, persecuția ar fi început odată cu apropierea sa de Rusia, China și Palestina, relații pe care le consideră dovezi de „curaj politic” împotriva „globaliștilor” de la Bruxelles. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune difuzată de Russia Today, un post de televiziune al Kremlinului.

„Am spus colegilor mei că se va întâmpla asta. Politica mea externă este împotriva războiului lor și a dictaturii Uniunii Europene. Eu apăr adevărul și curajul”, a susținut europarlamentarul.

Șoșoacă a afirmat că dosarele penale și sancțiunile primite în România sunt „fabricate” și menite să o reducă la tăcere. Lidera SOS România a precizat că persecuția ar fi o consecință directă a poziționării sale împotriva direcției oficiale a Uniunii Europene și a NATO, reafirmându-și atașamentul față de Rusia.

În intervenția de la televiziunea rusă, Șoșoacă a subliniat că are „peste 100 de dosare penale”, în timp ce „cei care au distrus agricultura și industria României scapă liberi”. Ea a afirmat că a fost avertizată că va fi „doborâtă” și chiar trimisă la închisoare pentru legăturile sale directe cu Rusia, China și Palestina.

„Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare. Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina. Toate aceste țări sunt acuzate de dictatură, dar dictatura și cenzura sunt, de fapt, în Uniunea Europeană”, a declarat aceasta.

Șoșoacă nu se află la prima declarație controversată în favoarea Moscovei. În urmă cu șase luni, aceasta afirma deschis, tot la o televiziune rusă, că este „putinistă” și că „iubește Rusia”, provocând reacții puternice la București și Bruxelles.

Parchetul General din România a solicitat ridicarea imunității sale parlamentare pentru a o putea ancheta într-un dosar complex. Acuzațiile includ lipsire de libertate, ultraj, promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și antisemite, precum și negarea Holocaustului.