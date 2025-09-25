Makaveli, audiat în dosarul legat de oamenii din partidul lui Șoșoacă. Ce a declarat influencerul

Influencerul Makaveli a postat pe rețelele de socializare un clip care a stârnit valuri în lumea politică, mai ales că este din fața DNA-ului. Acesta a precizat că a fost audiat într-un dosar de corupție.

Candidatul la Primăria capitalei, Alexandru Zidaru, cunoscut mai bine ca Makaveli a ajuns în această dimineață la DNA. Motivul este acela că a fost audiat în calitate de martor. Desigur că o astfel de vizită nu putea fi trecută cu vederea. Așa că a făcut și un clip explicativ. ”Am ieșit de la DNA unde am fost audiat, nu pot să dau detalii pentru că dosarul este in rem.

Nu am voie să fac treaba asta. Este un dosar de corupție în care este implicat un om politic. Nu am voie să fac oficial nici un detaliu deocamdată că nimic nu este oficial”, a explicat Makaveli. Potrivit surselor EVZ ar fi vorba despre un dosar în care ar fi implicat un politician din partidul Dianei Șoșoacă.

La DNA s-au înregistrat un val de denunțuri legat de oamenii care fac parte din această formațiune politică. Drept urmare procurorii investighează pentru a vedea care dintre aceste informații se confirmă și cine ar putea fi acuzat de fapte de corupție.

De asemenea anchetatorii vor investiga și posibilitatea ca aceste infracțiuni să ducă și spre Diana Șoșoacă. Deocamdată însă dosarul vizează doar infracțiunile nu și vreo persoană urmărită penal.

La sfârșitul anului trecut, mai mulți foști membri de partid SOS au depus la DNA plângeri penale legate de Diana Șoșoacă. Acuzațiile erau printre altele și de spălare de bani, dar și fraudare a fondurilor partidului în scopuri personale. Vizată nu era doar Șoșoacă, ci mai mulți oameni din partid, care ar fi participat la acest tip de infracțiuni. De altfel, astfel de plângeri penale nu au fost depuse doar la DNA ci și la DIICOT.