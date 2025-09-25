Justitie

Makaveli, audiat în dosarul legat de oamenii din partidul lui Șoșoacă. Ce a declarat influencerul

Comentează știrea
Makaveli, audiat în dosarul legat de oamenii din partidul lui Șoșoacă. Ce a declarat influencerulMakaveli. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Influencerul Makaveli a postat pe rețelele de socializare un clip care a stârnit valuri în lumea politică, mai ales că este din fața DNA-ului. Acesta a precizat că a fost audiat într-un dosar de corupție.

Makaveli, la DNA

Candidatul la Primăria capitalei, Alexandru Zidaru, cunoscut mai bine ca Makaveli a ajuns în această dimineață la DNA. Motivul este acela că a fost audiat în calitate de martor. Desigur că o astfel de vizită nu putea fi trecută cu vederea. Așa că a făcut și un clip explicativ. ”Am ieșit de la DNA unde am fost audiat, nu pot să dau detalii pentru că dosarul este in rem.

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video Facebook

Nu am voie să fac treaba asta. Este un dosar de corupție în care este implicat un om politic. Nu am voie să fac oficial nici un detaliu deocamdată că nimic nu este oficial”, a explicat Makaveli. Potrivit surselor EVZ ar fi vorba despre un dosar în care ar fi implicat un politician din partidul Dianei Șoșoacă.

Plângeri penale pe bandă rulantă

La DNA s-au înregistrat un val de denunțuri legat de oamenii care fac parte din această formațiune politică. Drept urmare procurorii investighează pentru a vedea care dintre aceste informații se confirmă și cine ar putea fi acuzat de fapte de corupție.

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

De asemenea anchetatorii vor investiga și posibilitatea ca aceste infracțiuni să ducă și spre Diana Șoșoacă. Deocamdată însă dosarul vizează doar infracțiunile nu și vreo persoană urmărită penal.

La sfârșitul anului trecut, mai mulți foști membri de partid SOS au depus la DNA plângeri penale legate de Diana Șoșoacă. Acuzațiile erau printre altele și de spălare de bani, dar și fraudare a fondurilor partidului în scopuri personale. Vizată nu era doar Șoșoacă, ci mai mulți oameni din partid, care ar fi participat la acest tip de infracțiuni. De altfel, astfel de plângeri penale nu au fost depuse doar la DNA ci și la DIICOT.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale