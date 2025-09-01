Politica Șoșoacă ajunge cu SOS la DNA. Acuzații de agresiune, hărțuire și ilegalități







Conflictul din interiorul SOS România, condus de Diana Iovanovici-Șoșoacă, escaladează. După ce mai mulți senatori au fost excluși, iar grupul parlamentar al partidului a fost desființat oficial, Șoșoacă a depus o plângere penală la Parchetul General și DNA împotriva unor senatori, inclusiv împotriva președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Scandalul a început după ședința extraordinară a Comitetului Național al SOS România din 29 iunie 2025, când senatorii Nadia-Cosmina Cerva, Dorin Silviu Petrea și Clement Sava au fost excluși pentru abateri grave și folosirea ilegală a resurselor Senatului. Înainte, alți doi parlamentari, Rodica Cușnir și Adrian Peiu, fuseseră eliminați pentru tentative de creare a unui pol suveranist separat.

Astfel, partidul a rămas cu mai puțin de șapte senatori, pragul minim necesar pentru existența unui grup parlamentar, ceea ce a dus la desființarea grupului SOS România în Senat. Diana Șoșoacă a notificat Biroul Permanent, solicitând ca senatorii excluși să nu mai utilizeze denumirea partidului și să își piardă funcțiile în comisii și structuri parlamentare.

În plângerea penală, se arată că senatorii excluși, cu sprijinul conducerii Senatului, „au continuat să ocupe funcții și să utilizeze resursele financiare și logistice aferente unui grup parlamentar – șoferi, mașini, secretare și consilieri – în ciuda faptului că nu mai aveau acest drept”.

Documentul menționează, de asemenea, incidente de hărțuire și agresiune împotriva angajaților grupului: „Trei consiliere parlamentare au fost supuse, timp de luni de zile, la presiuni, intimidări, violență verbală și chiar fizică. Una dintre ele a fost obligată să își dea demisia, i s-a refuzat concediul și i s-a retras abuziv ștampila oficială a grupului”.

Plângerea mai cuprinde acuzații legate de „folosirea abuzivă a mașinilor Senatului pentru deplasări personale, devalizarea banului public, mese cu băuturi alcoolice și acte sexuale în incinta Senatului”, iar partidul anunță că va detalia aceste situații în anchetă.

În document, se arată că Mircea Abrudean, președintele Senatului, Daniel Fenechiu și alți membri ai Biroului Permanent „au refuzat să ia act de deciziile partidului și au contribuit la menținerea ilegală a grupului înregistrat la Senat, permițând astfel cheltuirea banilor publici fără temei legal”.

Șoșoacă a cerut Curții de Conturi să verifice modul în care au fost gestionate fondurile grupului SOS România și solicită „adoptarea de măsuri ferme împotriva tuturor celor responsabili”.

SOS România, care a intrat în Parlament după alegerile din 2024 cu 11 senatori, a pierdut în câteva luni aproape jumătate dintre aceștia prin excluderi și demisii.