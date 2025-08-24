Politica Președintele Senatului a luat 900.000 lei de la EximBank. În paralel, critică „privilegiile” magistraților







Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a încasat 902.706 lei în ultimii trei ani și jumătate ca membru în Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) al Exim Banca Românească, potrivit declarațiilor de avere. În aceeași perioadă, Abrudean a susținut public că pensiile de serviciu ale magistraților reprezintă „privilegii în afara regulilor generale”. O declarație deloc diplomatică.

Să vedem puțin calendarul declarațiilor de avere. Conform documentelor depuse, Abrudean a primit: 128.958 lei în 2021 (pentru jumătate de an); 257.916 lei în 2022; 257.916 lei în 2023; restul până la 902.706 lei aferent perioadei raportate din 2024.

Sumele provenite de la Exim sunt superioare veniturilor încasate de Abrudean în calitate de șef al Cancelariei prim-ministrului sau de secretar general al Guvernului, în anii respectivi.

Într-o postare publică, Abrudean a susținut că „reforma pensiilor speciale nu afectează independența justiției. O consolidează” și că măsurile „descurajează pensionarea timpurie” și „restabilesc un raport corect între contribuție, vechime și cuantumul pensiei”. El a invocat și „echitatea între cetățeni” ca obiectiv al reformei.

Cronologia e simplă. În 2021, după plecarea de la Prefectura Cluj către Guvern, Abrudean intră și în CIFGA. Pentru jumătate de an în 2021 încasează 128.958 lei. Apoi, în 2022 și 2023, câte 257.916 lei pe an. În 2024, la fel, până se ajunge la totalul de aproape 903.000 lei. Nu e puțin. De fapt, e mai mult decât încasa ca șef al Cancelariei premierului sau ca secretar general al Guvernului. Și e fix tipul de remunerație care, în ochii publicului, miroase a funcție paralelă: puțină vizibilitate, multă răsplată.

În același timp, același demnitar postează doct pe Facebook despre „reforma pensiilor speciale din justiție” care „nu atinge independența magistraților, o consolidează” și care ar „restabili un raport corect între contribuție, vechime și cuantum”. Corect, sună bine. Dar să nu uităm un detaliu: magistrații au interdicții legale să cumuleze funcții plătite (în afara celor didactice). Nu pot sta în consilii, comitete, CA-uri, nu pot încasa indemnizații din astfel de posturi. Așadar, când îi inviți la „echitate”, o faci din fotoliul unui comitet unde tu încasezi de trei ori pe an cât pensia medie pe țară. Nu e tocmai cea mai fericită scenografie.

Legislația în vigoare prevede incompatibilități stricte pentru judecători și procurori în privința ocupării unor funcții plătite în afara activităților didactice, spre deosebire de demnitari, care pot fi desemnați în comitete sau consilii remunerate.

După intrarea lui Abrudean în Guvern în 2021, soția acestuia, avocat, a fost numită director adjunct la Curtea de Conturi, cu venituri anuale de peste 170.000 lei, potrivit acelorași surse patrimoniale, screi clujsut.ro

Până la ora publicării, nu există o prezentare publică detaliată a participării și activităților lui Mircea Abrudean în cadrul comitetului (număr de ședințe, decizii, mandat). Biroul președintelui Senatului nu a comunicat o poziție pe acest subiect. În eventualitatea transmiterii unui punct de vedere, vom actualiza materialul.