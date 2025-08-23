Opinii Doliu în diplomație. România își ia rămas-bun de la ambasadorul Ioan Donca, constructor de punți între lumi







Diplomația României pierde astăzi un nume cu o rezonanță deosebită. Ambasadorul (r) Ioan Donca (1940-2025) s-a stins din viață. Diplomat de vocație și om de stat în cel mai nobil sens al cuvântului, Ioan Donca a reprezentat România cu demnitate și rigoare în posturi de prim rang, între care Malaezia (Kuala Lumpur), Ungaria (Budapesta), Rusia (Moscova) și China (Beijing).

De-a lungul anilor, a traversat momente-cheie pentru politica externă, de la perioada de început a României la reașezările geopolitice ale anilor ’90 până la consolidarea parteneriatelor strategice și a dialogului regional.

A fost un constructor de punți: între capitale și culturi, între interese economice și nevoia de securitate, între misiunea oficială și grija pentru comunitățile de români din afara granițelor. Cei care au lucrat alături de el vorbesc despre calmul, discreția, simțul măsurii și o atenție reală pentru detaliu. Marca profesioniștilor care știu că, în diplomație, cuvintele cântăresc greu și pot lăsa urme adânci în istorie!

Ioan Donca a rămas până la capăt un mentor pentru generații de tineri diplomați, împărtășind din experiența sa și cerând întotdeauna standarde înalte: pregătire serioasă, loialitate față de interesul național și respect față de interlocutor, fie el aliat, fie adversar. În dialogurile publice, a apărat constant ideea unei Românii predictibile, conectate și respectate.

Ioan Donca a fost ambasador al României în Ungaria (1993–1997), apoi consilier și director în MAE pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină (1997–1999). Din 1999 a condus misiunea diplomatică de la Beijing, fiind acreditat și în Mongolia (2000) și a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

Ulterior a fost ambasador cu misiuni speciale (2002–2005) și ambasador în Federația Rusă (2005–2008). După 2008 a reprezentat România în cadrul ASEF/ASEM, iar din 2009 a activat în mediul privat și onorific: consilier al președintelui și director general la NIRO Holding și membru în structuri precum “Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice”, „Casa România–China” și Fundația Universitară a Mării Negre.

Din 2015 a fost Consul onorific al Letoniei în România, șef al Consulatului Onorific al Letoniei, fiind decorat de președintele Letoniei. A primit Ordinul de Stat pentru Merit de către Republica Letonia. Această distincţie remarcabilă reprezintă o recunoaştere a contribuţiilor deosebite ale Dlui Ambasador Donca în consolidarea relaţiilor diplomatice şi culturale dintre România şi Letonia, precum şi a eforturilor sale susţinute de a promova interesele ambelor naţiuni.

Ne luăm rămas-bun cu recunoștință! România datorează ambasadorului Ioan Donca o parte din prestigiul ei pe scenele unde a ales să vorbească prin profesionalism și caracter.

Transmitem condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au prețuit.

Cei care vor să-și ia rămas bun de la acest om minunat, o pot face luni, 25 august 2025, de la ora 12.00 la sediul Consulatului Onorific al Letoniei din str Dinu Vintilă 6b, în incinta complexului rezidențial Central Parc.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!