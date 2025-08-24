Calendar Ortodox, 24 august 2023. Sfântul Eutihie a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul și al Sfântului Apostol Pavel. Eutihie era originar din Sevastia Palestinei. El a fost sfințit ca Apostol misionar și a mărturisit cu mult curaj credința în Hristos, eliminând multe temple păgâne

În timpul vieții sale, Sfântul Mucenic Eutihie a fost însoțit de un înger. Se spune că acesta îl întărea și îi vestea cele ce urmau să se întâmple. Tot îngerul care îl însoțea l-a hrănit în chip minunat în vremea în care se afla în temniță.

Eutihie a pătimit chinuri grele pentru credinţa în Hristos şi a fost chiar dat fiarelor spre mâncare. Dar a rămas teafăr prin credința sa și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Astfel, pentru că nu a lepădat credința în Hristos, a fost omorât cu sabia. Sfântul Mucenic Eutihie a reueșit să distrugă mai multe temple păgâne.

Cântarea 1, glasul al 8-lea: “Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cânta cântare lui Dumenzeu.

Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-te împreună locuitor cu Apostolii şi cu mucenicii şi totdeauna umplându-te de Dumnezeiască Lumină, arată părtaşi luminii pe cei ce săvârşesc astăzi cinstită pomenirea ta, Sfinte Mucenice Eutihie, vrednicule de minune.

Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te ucenic cu bună credinţă ucenicului celui iubit şi urmând obiceiurile lui, fericite, ai iubit pe Domnul, împlinind Legile Lui cele Dumnezeieşti şi urmând patimilor Lui, Sfinte Mucenice Eutihie.

Cu dreaptă credinţă plecându-te Legii celei Dumnezeieşti, prin ostenelile cele sihăstrieşti ai omorât trupul, depărtându-te de lume şi în munţi petrecând, pururea pomenite mucenice şi curăţindu-ţi sufletul, văzător de Dumnezeu te-ai arătat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Eutihie, glasul al 4-lea: Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte.

Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Sursa: crestinortodox.ro.