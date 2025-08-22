Calendar Ortodox, 22 august. Sfântul Mucenic Agatonic, cel care a devenit mucenic după ce i s-a tăiat capul

Calendar Ortodox. În ziua de 22 august, în Calendarul ortodox este pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic și a celor care au stat alături de el: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian.

Mucenicul lui Hristos Agatonic a trăit în zilele împăratului Maximian (284-305), și făcea parte dintr-o familie bună și cunoscută, cea a Hypasienilor.

Un oarecare comis, anume Evtolmie, a fost trimis în Nicomidia de, că să le curme viața creștinilor. Și mergând cu o corabie, a sosit la limanul Carpin, și acolo aflând pe Sfântul Zotic cu ucenicii lui, care mărturiseau pe Hristos, i-a osândit la moarte prin cruce.

După aceea întorcându-se la Nicomidia, și aflând că cel ce era principe a crezut printr-un oarecare Agatonic, care întorcea pe păgâni de la închinarea la idoli, și-i aducea la Hristos, a trimis și i-a prins pe amândoi. Pe Sfântul Agatonic l-a bătut rău, iar pe principe l-a adus în Tracia, acolo unde domnea împăratul, că să dea seama la dânsul. Și ajungând la satul Patamo, a omorât pe Sfântul Zinon, pe Teoprepie și pe Achindin (icoană sfântului Achindin), cu cumplite chinuri, căci nu puteau să mai umble din pricina rănilor.

După aceea apropiindu-se la Calcedon, a omorât cu sabia și pe Sfântul Severian care propovăduia cu îndrăzneala pe Hristos.

Iar la Bizanț, stând înaintea lui, Agatonic cu cei ce erau împreună cu dânsul legați și cu prințul l-au scos din cetate, l-a chinuit cumplit. Sosind la Silivria (Selimbria) la locul ce-l zis Amus, unde era Maximian, li s-au tăiat capetele lui Agatonic împreună și prințului și celorlalți creștini, câti adusese comitul din Nicomidia. Și așa au luat cununa muceniciei.

Sfântul sfintitul mucenic Atanasie, episcop al orașului Tars din Cilicia, care a botezat-o pe monahia Antusa, a fost omorât prin sabie sub împaratul Aurelian (270-275).

Iar această muceniță Antusa a trăit în zilele împăratului Valerian din cetatea Seleucia, și era fiica lui Antonie și Mariei, care erau foarte bogați și slujeau idolilor. Deci crezând ea în taină și dorind să ia botezul lui Hristos, și să vadă pe episcopul Atanasie care propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu în Tarsul Ciliciei, a convins pe maică-să de i-a dat o pereche de catâri, zicând că se duce la doică ei; și luând cu sine doi fameni robi, pe Harisim și pe Neofit, s-a dus. În vremea când mergea ea pe cale s-a făcut o minune înfricoșătoare.

Căci atunci episcopul Atanasie fiind ridicat de îngeri a stat de față înaintea ei și dacă l-a văzut și a aflat cine este, l-a rugat, cazându-i la picioare, că să o savârseasca cu dumnezeiescul Botez. Dar nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, și îndata a ieșit de jos o fântâna, și s-au arătat doi îngeri în chip de slujitori, dând două veșminte albe sfintei; deci se boteza ea și cele două slugi ce erau cu dânsa, și dându-și haina ei cea scumpă și grea de aur țesută episcopului, l-a rugat să o dea la săraci. Iar ea, îmbracându-se cu haina mai smerită și mai proastă, s-a dus la doică ei, care nu a primit-o, înfruntând-o pentru hainele cele proaste cu care era îmbracata și pentru credință în Hristos.

Deci întorcându-se la maică-să și aflând-o mâhnita că fiica ei se botezase în Hristos, ieșind pe ascuns, s-a dus la episcopul Atanasie, și a luat cinul călugăresc și se îmbraca în haine de par, și așa ridicând Crucea Domnului, s-a dus în pustie. Și locuind douăzeci și trei de ani cu fiarele, și luând hrană de la ele prin dumnezeiască pronie, și suferind multe bântuieli de la demoni, și-a dat sufletul cu pace la Dumnezeu, pe piatră unde era obișnuită a dormi.

Iar pe episcopul Atanasie l-au prins păgânii și l-au dus la Valerian împăratul și dându-i strânsoare cu multe chinuri i-a fost tăiat capul.

Asemenea și ceilalți doi sfinți fameni mai sus ziși, Harisim și Neofit, fiind oameni mai de cinste ai fercitei Antusei, și fiind botezați împreuna cu dânsa de episcopul Atanasie, despărțindu-se stapâna-să de ei și savârsindu-se și episcopul că mucenic, ei s-au dus la Valerian, și numindu-se că sunt creștini, au fost trimiși în fiare la ducele Apelian. Și mărturisind înaintea lui pe Hristos Dumnezeu adevărat, au fost chinuiți și apoi li s-au tăiat capetele.