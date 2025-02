Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 februarie 2025. Luna. Despre Astrologie, din nou (6)







26 februarie

Pe 26 februarie s-au născut Victor Hugo, Honore Daumier, Buffalo Bill Cody, Johnny Cash, Camille Flamarion, Michael Bolton, Sandie Shaw, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Repan, Sanda Toma, Elena Cârstea, Jean Negulesco.

O altă zi de muncă în calendarul vechi al poporului român, al dacilor şi cei trei sfinţi creştini cotidieni. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Porfirie, Fotini şi Teodor. Nimic în ”Kalendar”.

Este o zi "aliturgică" adică nu se oficiază Sf. Liturghie nici măcar în mânăstiri, dar se mărturiseşte rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (până în miercurea din Săptămâna Mare). Miercurea şi vinerea din "săptămâna albă, săptămâna brânzei" sunt aliturgice, dar cu dezlegare la ouă, lapte, pește şi brânză.

În Astrologie, Luna este pe locul doi, după Soare, ca importanță într-o temă nativă. Iată câteva considerente ștințifice care confirmă teoria astrologică.

Cercetătorii au constatat că, indiferent dacă locuiți într-un mediu rural, sau urban, tiparele de somn sunt afectate de Luna plină. În nopțile premergătoare Lunii pline, oamenii adorm mai târziu și dorm mai puțin, în general.

Am mai discutat despre magia Lunii pline despre făpturile nopții și crizele de isterie la femei. Există multe superstiții despre Luna plină, dar și multe fenomene științifice confirmate. Ca, de exemplu, metoda medicală de reglare a ciclului feminin, prin simularea fazelor lunare.

Iată, un nou studiu publicat la sfârșitul lunii ianuarie în jurnalul Science Advances arată acum o corelație statistică clară între ciclul Lunii și cantitatea de somn. Cu alte cuvinte - dacă simți că te vei culca mai târziu și vei dormi mai puțin în general, în timpul Lunii pline - acest studiu îți confirmă științific meteahna!

Studiul - realizat de oamenii de știință de la Universitatea din Washington, Universitatea Națională din Quilmes din Argentina și Universitatea Yale - a analizat tiparele de somn în două localități foarte diferite: în primul rând, la comunitățile Toba / Qom din Argentina rurală, unde oamenii nu au acces, decât prea puțin, sau deloc, la surse de lumină artificială și, în al doilea rând, o comunitate de studenți care trăiesc în centrul orașului Seattle, statul Washington.

Rezultatele lor arată că, chiar și în locațiile urbanizate în care Luna plină este înecată de luminile orașului, tiparele de somn ale oamenilor sunt influențate de fazele Lunii.

În nopțile care au dus la o Lună plină, Luna în creștere pe cerul serii oferă mai multă lumină pentru activități care să prelungească orele de activitate. Din punct de vedere istoric, oamenii petreceau mai multe ore afară, după întuneric, în timpul Lunii în creștere, sau Lună plină.

Cel mai cunoscut exemplu de Lună plină care ajută activitatea umană este probabil Luna plină de recoltare (Harvest Moon). Se întâmplă în lunile de toamnă când, timp de câteva nopți la rând în jurul Lunii pline, nu există o perioadă lungă de întuneric între apusul Soarelui și răsăritul Lunii. Și, desigur, toamna este și timpul recoltării, astfel încât fermierii pot continua activitatea în culturile lor la lumina Lunii.

Această prelungire a zilei în jurul Lunii pline este deosebit de pronunțată toamna. Dar Lunile pline vin într-un ciclu obișnuit de 29,5 zile. Și acum aflăm că, conform studiului pomenit, fazele Lunii par legate de tiparele de somn și trezire ale oamenilor.

În societatea preindustrială, viețile oamenilor se învârteau în perioada dintre răsăritului și apusului Soarelui. Când era întuneric, nu era sigur să vâneze, sau să adune mâncare. Dar odată cu apariția luminii artificiale, oamenii ar fi putut schimba tiparele de somn și trezire la noi cerințe.

Oamenii și animalele sunt supuse ritmurilor circadiene, cicluri de 24 de ore care dictează când apar perioade de veghe și somn. Ciclurile sunt legate de lumină, lumina Soarelui trezind creaturile diurne și trimitând animale nocturne înapoi în vizuinile, sau culcușurile lor.

Oamenii de știință care au participat la studiu au arătat că tiparele de oscilație din somnul oamenilor coincid cu fazele Lunii. Acești cercetători, conduși de profesorul de biologie al Universității din Washington, Horacio de la Iglesia, au raportat că de la trei la cinci zile până la Luna plină, și chiar și o zi după, oamenii tind să se culce mai târziu seara și să doarmă mai puțin, în general. Participanții la studiu au purtat tot timpul experimentului un fel de aparate, ca niște ceasuri de mână care le monitorizau activitatea.

Studiul a arătat că, indiferent dacă oamenii se află într-un mediu rural fără iluminat public, sau într-un mediu urban în care lumina Lunii nu este la fel de importantă în comparație cu luminile marelui oraș, subiecții lor de testare au urmat în continuare modelul de a adormi mai târziu și de a dormi mai puțin în săptămâna care a dus la Luna plină. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă nu sunteți conștienți de faza Lunii, probabil, adică sigur, Luna plină are un efect asupra domniei voastre.

Oamenii din grupurile de studiu au adormit până la o jumătate de oră mai târziu în nopțile cu Lună plină comparativ cu nopțile de Lună nouă. Și, au dormit cu până la o oră mai puțin în nopțile de lună plină decât în ​​timpul lunii noi. Cu cât oamenii din studiu erau mai rurali, cu atât efectul era mai puternic, dar și cei din marele orașe arătau că sunt influențați de Lună.

În nopțile care au urmat Lunii pline, când luna în scădere răsare mai târziu seara după ce oamenii au adormit deja, cercetătorii nu au găsit niciun efect asupra modului de somn al persoanelor studiate.

Viitorii cercetători ai somnului vor cerceta întrebările cu privire la efectul Lunii pline asupra ritmurilor noastre circadiene. Este următoarea lor temă de cercetare.

Deocamdată, dacă te simți fără somn în nopțile care duc la Luna plină, nu este nevoie să te stresezi. Poate fi doar un ”atavism”, un comportament lăsat de la strămoși. Putem da vina pe ei ... sau putem da vina pe Luna plină. Mereu este ceva, sau cineva, pe care să dai vina!

Eu, oricum, de când mă știu mă culc la ora 03:15 fără să țin cont de fazele Lunii. Acum cred că o să-i întreb pe cei care au semnat studiul dacă există o corelație înte vise și fazele Lunii. Bună întrebare, nu-i așa?

Acum ascult melodia din MASH, ”Suicide is painless” și mă pregătesc să revăd câteva episoade din serial. Considerat de mulți, cel mai longeviv, peste 11 ani și cel mai bine primit de public din a doua jumătate a secolului XX. De câte ori revăd MASH mă gândesc la unchiul meu, chirurgul de front din WW2. Colonel plin. L-am întrebat odată, demult, în copilărie, de ce are grad așa de mare, este vorba de numărul militarilor salvați? Unchiul a râs încetișor și a spus că l-au făcut colonel ca să poată ordona generalilor și să-i scoată din comandă dacă o luau din loc cu capul. Cât de necesar ar fi un colonel medic care să ordone clasei politice să iasă de la comandă, că este dusă bine cu capul!

Nu cred că ar mai fi nevoie de cineva care să le ia locul. Belgia a fost doi ani jumătate fără guvern și a fost cea mai bună perioadă a țării, de avânt economic și progres. Da, dar Belgia este locuită de belgieni, dintre care peste jumătate sunt flamanzi. Greșesc, Belgia este locuită de musulmani! Duceți-vă la ”Doi Boi” din Bruxelles și o să vedeți de ce am spus așa!

Winamp a trecut la altă melodie, Sylvie Vartan ”La plus belle pour aller danser”. Am 400 de melodii preferate, pe care le ascult in loop. Asta cand nu ascult epic music, sau muzică veche românească. Mediul perfect pentru amintiri, cele mai bune filme ”money can buy”! Noaptea este încă tânără, cățelușele dorm adânc, chițăind și dând caraghios din lăbuțe, fugind după cine știe ce, în visul lor cățelesc.

Zăpada a început să se topească, mâine o să cobor în Vălenii de Munte pentru aprovizionare, pentru că sper că mâine este o altă zi!

Iată, a mai trecut o zi, prea repede, dar există speranţa permanentă că, vorba frumoasei Scarlett O’Hara, mâine este, în definitv, o altă zi!

BERBEC Astăzi, nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Ziua aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor, dar, până la urmă, găseşti piatra filozofală a negustorilor, ceva ieftin şi bun! Cumpără!

TAUR Trebuie să dai dovadă de reţinere, calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. Aplică politica struţului, astăzi nu vezi, nu auzi, nu vinzi, nu cumperi. Mâine, mai vedem! Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de foc. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi de face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

GEMENI Zi de cumpărături, indică stelele, doar este miercuri, ziua lui Mercur, care guvernează negustorii și comerțul. Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te poate bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! În general primăvara care vine trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doreşti să devii. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din anturajul tău apropiat.

RAC Organismul îţi cere alimente naturale, sucuri naturale, vitamine naturale, iar anturajul îţi cere sa fii tu însuţi mai natural! Încearcă să fii mai cald, mai apropiat, faţă de cei dragi! Spiritul armonios, uneori de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Raci o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te şi distrezi, să te relaxezi în ciuda sperieturilor din presă.

LEU Din nou, pentru a câta oara, eşti în faţa unei alegeri, decizii. In lipsa lui Solomon, sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! E acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu zice nu! Astăzi, mai ales dimineaţa, este exact perioada de timp de care ai nevoie ca să rezolvi problemele întârziate de serviciu, de la scoala şi/sau să discuţi cu personale care au fost amânate de mai mult timp. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, câştiguri modeste, dar sigure.

FECIOARĂ Conjunctura zilei te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi, cu cei din jurul tău. Nimic foarte important. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

BALANŢĂ Te simţi în plină formă şi eşti gata de fapte mari. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor celor dragi. Doar, ceea ce este important pentru tine e să placi celor din jur! Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te poate ajuta să treci o cumpănă.

SCORPION O zi densă, eşti foarte prins de munca ta. Discuţiile şi bruiajul, cacofonia din jurul tău te distrag şi te încurcă. Refugiază-te, pune-ţi căştile cu muzică “ambientală” şi lucrează! Magnitudinea neplăcerii depinde de cât de pozitiv gândeşti. Dacă cobeşti, la rău tragi. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.

SĂGETĂTOR Crezi că te poţi face util, că ajutorul tău este necesar. Foarte bine, e un demers bun pentru sufletul tău, pentru că bine faci, bine găseşti! Dar, nu pleca la drum lung, mai ales pe seară, stai acasă! Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi alte lucruri de o parte, norocul este al tău. Totuşi, nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Și, în final, o veste buna, chiar foarte buna!

CAPRICORN O zi dinamică, în care încerci să controlezi timpul, să anticipezi şi să planifici. Aşa viitorul şi evenimentele nu te mai îngrijorează, îţi păstrezi calmul şi seninătatea, cheile sănătăţii! Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi poţi reuşi! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Măcar bine că ai amintiri!

VĂRSĂTOR Fă în aşa fel ca să nu te laşi invadat de grijile şi neliniştile celor din jur. Astăzi eşti mai empatic şi deci, mai vulnerabil. Nu spune nici da, nici nu, amână tot ce poţi şi taci din gură! Seducţia ta începe să convingă, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să stai la o bârfă la mobil! Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea şefilor sau de aprecieri de la anturaj. Zâmbeşte, poate obţii zâmbete în schimb!

PEŞTI Curiozitatea ta mondenă pare că, astăzi, este satisfăcută. Afli amănunte picante despre un coleg, prieten, cineva din jurul tău. Dar, nu fii sigur că e adevărat, şi bârfele sunt tot mondene! Eşti într-o perioadă… bună, vorba lui Băse! Poate că este ziua ta de naştere. Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu, la muncă sau la şcoala dar te simţi asa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi pe ziua de astăzi. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie.