Politica Gigi Becali prezice sfârșitul lui Georgescu. Vor apărea probe







Omul de afaceri Gigi Becali afirmă că persoana susținută de AUR pentru alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu va reuși să candideze.

Becali: Vor apărea probe care îi vor afecta reputația lui Georgescu

Potrivit afirmațiilor lui Călin Georgescu, în curând vor fi publicate mai multe videoclipuri și dovezi care îi vor afecta reputația.

„Eu ce știu din bârfe, nu sunt sigur, că în maximum o săptămână 10 zile vor aparea probe, filmări, inregistrări cu el (Călin Georgescu) și declarații ale unor oameni care declară ca au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism, așa am înteles din anumite surse, să vedem dacă e adevărat”, a afirmat Becali în direct la Digi24.

Gigi Becali va participa la alegerile prezidențiale

Gigi Becali a declarat că va participa la alegerile prezidențiale în cazul în care George Simion nu se va înscrie în competiție din partea AUR.

„Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu independent. Dacă Simion nu candidează, plec din AUR și candidez independent. Dar eu nu am nevoie de candidatura asta. Spun asta ca să-l forțez să candideze, Georgescu nu va fi lăsat și are o șansă Simion”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB nu poate accepta susținerea lui Georgescu din partea AUR

Omul de afaceri a afirmat că nu poate accepta, sub nicio formă, susținerea lui Călin Georgescu din partea AUR. În același timp, el a menționat că George Simion i-a comunicat că poate să-și exprime liber părerile despre candidatul independent.

Gigi Becali nu este îngrijorat de o posibilă excludere din AUR, având în vedere că plănuiește să candideze la alegerile prezidențiale și că nu îl susține pe Călin Georgescu în această cursă. În plus, patronul echipei FCSB a declarat clar că a discutat cu George Simion și l-a întrebat dacă are de gând să demisioneze.

„Eu am vorbit cu Simion, l-am întrebat vrei să-mi dau demisia? A zis că nu știu ce, a zis nea Gigi am stat față în față ceva, am convenit. Zici ce vrei ești Becali, noi avem o poziție partidul, faci ce vrei, zici ce vrei, atâta timp cât nu ești împotriva partidului”, a spus Becali.