Politica George Simion a intrat fraudulos la întâlnirea cu Donald Trump. Detaliul care-l face de râs







George Simion este vicepreședinte în delegația Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). Ca atare a fost prezent la CPAC (Conservative Political Action Conference) din SUA. Acolo a spus că avut întâlniri cu personalități precum strategul Steve Bannon, diplomatului american Richard Grenell, Eduardo Bolsonaro – membru în Camera Deputaților din Brazilia – și Nigel Farage, parlamentar din Regatul Unit al Marii Britanii.

„Poporul român așteaptă să afle noutăți despre evoluțiile privind lovitura de stat. Mulți de aici mă întreabă dacă, la sosirea în București, vor fi reținuți de armată și dacă Statul Paralel a orchestrat efectiv o lovitură. Le explic că discursul lui J.D. Vance de la München a apărut ca un fel de pansament pentru noi, românii, care am crezut că suntem ținta unor propagandiști plătiți pentru a dezinforma.

Elon Musk va fi prezent, de asemenea, la convenție. Americanii depun un jurământ pentru steag, interpretează imnul și rostesc rugăciuni. Dacă și noi, AUR, am proceda astfel, am fi fost catalogati ca fasciști. Împreună cu Sorin Muncaciu, am fost așezați alături de Matt Schlap, Richard Grenell, fiul fostului președinte al Braziliei și alte personalități.”, declara emfatic George Simion.

George Simion, dat de gol de Mugur Mihăescu

Numai că un mic detaliu, care apare într-o filmare a lui Mugur Mihăescu, parlamentar AUR, îl face de râs pe George Simion. Acesta apare având la gât un badge (legitimație) pe care este trecut alt nume: Antonio Giordano. Antonio Giordano este secretarul general al ECR, European Conservatives and Reformists, și membru al Fratelli d'Italia. Cu alte cuvinte, George Simion, președintele AUR a intrat la conferința la care a participat Donald Trump, Elon Musk și alți lideri americani, cu o identitate falsă. Mai multe persoane au sesizat acest furt de identitate, scrie podul.ro

De ce a făcut acest lucru? Cel mai probabil pentru a avea un loc cât mai în față. Ca să fie așezat lângă Matt Schlap, directorul executiv al CPAC. Tipic românește, a luat legitimația unui alt membru al ECR.

Ceea ce mă întreb este dacă în aceste condiții când spune că a vorbit cu persoanele mai sus menționate, s-a prezentat ca fiind Antonio Giordano. Și l-a lăudat pe mai tânărul coleg, George Simion. Sau viceversa? Oricum, când faci așa ceva nu este frumos să te iei de Diana Șoșoacă că a intrat cu un bilet de 30 de dolari la o conferință la care tu ai intrat cu legitimația altcuiva.

De altfel aceasta nu este singura controversă care vine din SUA. Surse politice susțin că Mario Nawfal a fost plătit regește pentru susținerea acordată lui Călin Georgescu. Nu mai puțin de 800.000 de dolari SUA s-au pus la bătaie, din fondurile susținătorilor AUR. Că doar nu credeți că-n America e ceva pe gratis?

Răspunsul lui Simion

A venit azi dimineață, sub o formă ironică. Care nu lămurește furtul de identitate. Mai mult susține că Antonio Giordano este SECRETARUL LUI general. O afirmație cel puțin stupidă, acesta fiind secretarul general al ECR. Nu al lui George Simion, nici măcar al AUR.

Vezi aici:

https://www.facebook.com/watch/?v=536852625578943&rdid=GubcN9qvA3XMubIA