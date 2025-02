Politica De ce nu-l poate susține Becali pe Georgescu: Spune că vorbim prin telepatie ca plantele







Gigi Becali a declarat că nu poate accepta, în niciun caz, susținerea lui Călin Georgescu din partea AUR. Pe de altă parte, el a menționat că George Simion i-a spus că poate exprima liber opiniile sale despre candidatul independent.

Gigi Becali nu se teme că ar putea fi dat afară din AUR

Gigi Becali nu se teme de o posibilă excludere din AUR, având în vedere că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale și că nu îl sprijină pe Călin Georgescu în această competiție. De asemenea, patronul echipei FCSB a spus foarte clar că a vorbit cu George Simion și l-a întrebat dacă vrea să își dea demisia.

„Eu am vorbit cu Simion, l-am întrebat vrei să-mi dau demisia? A zis că nu știu ce, a zis nea Gigi am stat față în față ceva, am convenit. Zici ce vrei ești Becali, noi avem o poziție partidul, faci ce vrei, zici ce vrei, atâta timp cât nu ești împotriva partidului”, a spus Becali.

Nu pot susține pe unul care spune că nu avem nevoie de telefoane

Patronul FCSB-ului este nemulțumit și de convingerea lui Georgescu că medicina nu este eficientă și că nu avem nevoie de telefoane. S-a arătat dezamăgit și de acea afirmațiea a lui Călin Georgescu în care spunea că medicina a fost inventată pentru frica oamenilor.

„Eu i-am zis vin te ajut, i-am ajutat 3-4 procente, dar nu pot să spun ceea ce nu cred niciodată. Nu poți să mă pui pe mine să susțin pe unul care spune că nu avem nevoie de telefoane că vorbim prin telepatie ca plantele. Și doctorii nu știu mai bine ca mine, că medicina e inventată pentru frica oamenilor”, a mai explicat Gigi Becali.

Gigi Becali: Dacă AUR nu va avea candidat, atunci îmi depun candidatura

Gigi Becali a mai subliniat faptul că mai așteaptă câteva zile să vadă ce hotărăște AUR cu privire la alegerile prezidențiale. În cazul în care nu va avea candidat va intra el în cursa pentru Cotroceni.

„Dacă candidez eu candidez independent, AUR își țin promisiunea lor, merg pe linia susținere Georgescu. Atunci e clar că tre să-mi dau demisia. Când el va spune nu candidez, a spus. Când AUR, dacă AUR nu va avea candidat, câteva zile se hotărăște, 5-6 zile. Atunci îmi depun candidatura”, a spus Gigi Becali.

De asemenea, parlamentarul AUR a mai declarat pentru fanatik.ro.: „Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu independent. Dacă Simion nu candidează, plec din AUR și candidez independent. Dar eu nu am nevoie de candidatura asta. Spun asta ca să-l forțez să candideze, Georgescu nu va fi lăsat și are o șansă Simion”.