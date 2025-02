Sport Marius Șumudică, după meciul cu Farul: Sunt mândru de echipa mea, de acești băieți minunați







Marius Șumudică a tras câteva concluzii imediat după victoria de 3-1 împotriva celor de la Farul. Antrenorul echipei Rapid s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și de rezultatul obținut.

Marius Șumudică: De când am venit, sunt sub presiune

Marius Șumudică a subliniat că meciul a avut o intensitate deosebită, lăudând atât prestația echipei sale, cât și jocul fair-play al celor de la Farul, precum și deciziile corecte ale arbitrilor.

„Am trăit această partidă la fel cum le trăiesc și pe celelalte. De când am venit, sunt sub presiune (...). E greu, dar sunt mândru de echipa mea, de acești băieți minunați care au demonstrat că poartă cu cinste tricoul Rapidului. Eu am cele mai puține merite; este victoria lor și a staff-ului, care m-au suplinit cu brio”, a declarat antrenorul.

Marius Șumudică a mai spus că echipa pe care o antrenează este puternică iar jucătorii cresc pe zi ce trece, ca dovadă și rezultatele.

„Sper ca această victorie să îi facă pe fanii rapidiști să vină alături de echipă și să realizăm un record la partida cu FCSB și să jucăm bine; asta e cel mai important. Eu sunt în spatele cortinei, nu voi veni în față. Sunt dirijorul, stau cu spatele la public și îmi dirijez orchestra. Eu încerc doar să-i motivez. Rapidul formează un grup foarte puternic la nivel de jucători, iar acești copii cresc pe zi ce trece”, a mai spus Marius Șumudică.

A fost o partidă frumoasă, îi felicit și pe cei de la Farul, dar și pe Gică Hagi

Antrenorul echipei Rapid a fost foarte mulțumit de atmosfera de pe stadion, de prestația echipei gazdă și de Gică Hagi, adresându-le tuturor felicitări.

„Este victoria lor, eu nu am făcut altceva decât să mă pun în slujba lor și să încerc să le aduc motivație și dăruință. Ei știu foarte bine ce înseamnă Rapidul pentru mine și asta încerc să-i fac și pe ei să înțeleagă. Când ai atâtea ocazii, reprezintă mult. A fost o partidă frumoasă, îi felicit și pe cei de la Farul, dar și pe Gică Hagi.

O echipă pe trend ascendent, însă astăzi am fost mai buni. Să marchezi de trei ori la Farul înseamnă mult. Am lovit și bara de două ori, am avut alte șanse de unu la unu cu portarul. Vreau să felicit și brigada de arbitri; se demonstrează că arbitrii cu valoare duc meciurile cum trebuie și nu există parti-prisuri”, a declarat Marius Șumudică la flash-interviul de după meci.

Marius Șumudică: Borza este cel mai bun fundaș din România

Marius Șumudică a mulțumit de asemenea, si echipei de arbitri. Cu privire la cea mai bună prestație de pe teren, antrenorul l-a lăudat pe Borza afirmând că este cel mai bun fundaș stânga din România .

„Încă o dată, felicit brigada de arbitri de astăzi. Este o victorie importantă; nu mai câștigasem de mult în deplasare, nu pot să zic că mă așteptam. Știu ce înseamnă Farul. Au jucători care nu refuză fotbalul, evoluează plăcut și oricând te pot pune în dificultate (...).

Din punctul meu de vedere, Borza este cel mai bun fundaș stânga din România. A crescut enorm, sunt convins că va ajunge viitorul fundaș stânga al echipei naționale și va face pasul către un campionat puternic. L-am ținut cu picioarele pe pământ; a demonstrat ce poate”, a declarat Marius Șumudică, potrivit gsp.ro.