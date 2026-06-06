Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat sâmbătă că petrolierul Safeen Elona, vizat aparent de dronele ucrainene în zona Portului Constanţa, nu face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ci este un vas care efectuează curse comerciale regulate între Novorossiysk şi terminalul Rompetrol.

„Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol”, a afirmat şeful statului.

Preşedintele a precizat că nava nu figurează pe listele de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană sau Statele Unite şi că a mai efectuat de mai multe ori acest traseu.

Referitor la ancheta privind modul în care dronele ucrainene au ajuns în apropierea Portului Constanţa, Nicuşor Dan a estimat că vor exista primele concluzii oficiale în scurt timp:

„Un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informaţii”.

Declaraţiile preşedintelui vin după incidentul de vineri, când una dintre dronele ucrainene a explodat în zona Portului Constanţa. Potrivit unor informaţii anterioare, operaţiunea ar fi vizat petrolierul Safeen Elona, plecat din Portul Midia Năvodari, navă pe care Ucraina o consideră parte a „flotei fantomă” ruse, acuzând-o că transportă combustibili fosili cu încălcarea sancţiunilor internaţionale.

KMG International, compania care operează Rompetrol, a emis un comunicat prin care reafirmă respectarea tuturor sancţiunilor internaţionale:

„Atât vasul SAFEEN ELONA, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale emisă şi aplicabilă în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia.”

Incidentul a ridicat noi semne de întrebare privind securitatea în zona Mării Negre şi riscurile pe care le implică extinderea conflictului ucrainean asupra infrastructurii civile şi economice româneşti.