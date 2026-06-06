Politica

Nicuşor Dan: Dronele ucrainene nu au vizat un vas din „flota fantomă” a Rusiei

Comentează știrea
Nicuşor Dan: Dronele ucrainene nu au vizat un vas din „flota fantomă” a RusieiPortul Constanța. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat sâmbătă că petrolierul Safeen Elona, vizat aparent de dronele ucrainene în zona Portului Constanţa, nu face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ci este un vas care efectuează curse comerciale regulate între Novorossiysk şi terminalul Rompetrol.

Nicușor Dan: Nu e un vas din „flota fantomă”

„Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol”, a afirmat şeful statului.

Preşedintele a precizat că nava nu figurează pe listele de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană sau Statele Unite şi că a mai efectuat de mai multe ori acest traseu.

Cum a ajuns drona în port, potrivit președintelui Nicușor Dan

Referitor la ancheta privind modul în care dronele ucrainene au ajuns în apropierea Portului Constanţa, Nicuşor Dan a estimat că vor exista primele concluzii oficiale în scurt timp:

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

„Un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informaţii”.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: captură video

Declaraţiile preşedintelui vin după incidentul de vineri, când una dintre dronele ucrainene a explodat în zona Portului Constanţa. Potrivit unor informaţii anterioare, operaţiunea ar fi vizat petrolierul Safeen Elona, plecat din Portul Midia Năvodari, navă pe care Ucraina o consideră parte a „flotei fantomă” ruse, acuzând-o că transportă combustibili fosili cu încălcarea sancţiunilor internaţionale.

Ce spune KMG International

KMG International, compania care operează Rompetrol, a emis un comunicat prin care reafirmă respectarea tuturor sancţiunilor internaţionale:

„Atât vasul SAFEEN ELONA, cât şi proprietarul şi operatorii acestuia nu figurează pe nicio listă de sancţiuni internaţionale emisă şi aplicabilă în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii (OFAC), Marea Britanie sau Elveţia.”

Incidentul a ridicat noi semne de întrebare privind securitatea în zona Mării Negre şi riscurile pe care le implică extinderea conflictului ucrainean asupra infrastructurii civile şi economice româneşti.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale