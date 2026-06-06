Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal

Clubul FC Petrolul Ploiești a anunțat sâmbătă despărțirea de antrenorul turc Mehmet Topal, potrivit unui anunț făcut de echipa de fotbal pe Facebook.

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente”, se scrie în anunț.

Decizia vine după ce fostul internațional turc a condus echipa de pe banca tehnică în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

Mehmet Topal (40 de ani) a avut o a treia experiență la Petrolul, după mandatele din iunie – decembrie 2024 și martie – mai 2025. În total, el a stat pe banca „lupilor” în 39 de meciuri, înregistrând 13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri.

Clubul a anunțat, de asemenea, încheierea colaborării cu întregul staff tehnic al lui Topal, format din Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt.

Revenirea lui Topal pe banca Petrolului în luna martie 2025 a avut loc după despărțirea de antrenorul Eugen Neagoe, decizie luată de comun acord între părți.

Născut pe 3 martie 1986 la Yalova, Mehmet Topal a fost un mijlocaș defensiv de excepție, cu peste 500 de meciuri în cariera de jucător. A evoluat la cluburi de top precum Fenerbahçe, Galatasaray, Valencia și Monaco, acumulând 39 de selecții pentru echipa națională a Turciei. A participat la Campionatul European din 2008 și la Cupa Mondială din 2014.

După retragerea din fotbalul de performanță în 2022, Topal și-a început cariera de antrenor chiar la Petrolul Ploiești, devenind unul dintre puținii antrenori străini care au avut mai multe mandate la același club din Superliga României.

Despărțirea de Mehmet Topal marchează o nouă schimbare pe banca tehnică a Petrolului Ploiești, club care traversează o perioadă agitată în ceea ce privește staff-ul tehnic în ultimul an.