Sport Marius Șumudică, scandal cu suporterii: Am vrut să plec în timpul meciului, m-am simțit umilit







Marius Șumudică a intrat în conflict cu suporterii după meciul Rapid - FC Botoșani, scor de 1-0, luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

Marius Șumudică, bombardat cu bulgări de suporteri

Marius Șumudică a avut un discurs vehement împotriva suporterilor giuleșteni care l-au atacat cu bulgări după meciul Rapid - FC Botoșani 1-0, desfășurat într-o furtună de zăpadă și pe un teren impracticabil. De asemenea, antrenorul a lăsat să se înțeleagă că ar putea demisiona de la Rapid, urmând să comunice o decizie oficială mâine.

„Nu vreau să comentez. Ei știu cel mai bine ce au făcut. Nu vreau să îi pun pe toți suporterii în aceeași oală. Nu meritam ceea ce mi s-a întâmplat astăzi și vreau să trec peste. Am vrut să plec în timpul meciului, m-am simțit umilit. Uitați-vă pe imagini și veți vedea. Nu mi-au spus nimic, nu are rost”, a spus Șumudică.

Antrenorul Rapidului: Veți vedea care este decizia mea

Deși Rapid a obținut a cincea victorie consecutivă pe teren propriu, antrenorul Marius Șumudică a avut un conflict cu suporterii echipei spunând că s-ar putea să renunțe la echipă deoarece este prea mult.

„Eu respect suporterii Rapidului, îi iubesc pe cei care știu ce înseamnă spiritul Rapidului, însă există o limită. Trebuie să îți respecți antrenorul, indiferent de cine ar fi. Nu merit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat astăzi. A fost o palmă și mă voi gândi foarte bine în seara asta și voi lua decizia mâine.

O să dau un comunicat, veți vedea care este decizia mea. Îi felicit pe fanii care au îndurat frigul, pe cei care au venit alături de echipă, conducerea clubului și jucătorii, dar nu pot accepta să fiu lovit de către suporterii mei. Este prea mult!”, a explicat Marius Șumudică

Marius Șumudică: Nu accept bulgări de zăpadă

Marius Șumudică a venit cu mai multe amănunte la conferința de presă, acuzând faptul că gestul suporterilor a fost mult mai urât decât dacă i-ar fi cerut demisia.

„Nu accept bulgări de zăpadă, eu sunt Șumudică, băiatul care a luat titlul cu Rapid. Mâine voi da un comunicat și veți afla decizia mea. Sunt unul dintre ei, sunt mult mai rapidist decât mulți dintre ei, a fost mai urât decât dacă mi s-ar fi strigat demisia. În mare parte, am decis”, a mai subliniat antrenorul.

Marius Șumudică a avut o reacție surprinzătoare după golul marcat de Denis Ciobotariu în meciul împotriva celor de la FC Botoșani, desfășurat pe o ninsoare puternică. Imediat după fluierul final, a alergat spre vestiare, ignorându-și colegii din staff și fără a saluta suporterii, așa cum făcea de obicei după meciurile Rapidului.

Marius Șumudică l-a ignorat pe antrenorul moldovenilor

De asemenea, și-a dat jos legitimația de la gât, lăsându-l pe Leo Grozavu confuz. Antrenorul echipei moldovene aștepta să se salute cu omologul său din Giulești.

„A fost un meci greu, astfel de meciuri se pot decide la o fază fixă, ceea ce s-a și întâmplat. A fost o luptă oarbă, nu puteai pasa, nu puteai construi. Din punctul ăsta de vedere, țin să îmi felicit elevii, își doresc foarte mult în ultimul timp, iar rezultatele sunt răsplată. Eu am ales primii 11 jucători, mai multe ce să fac?! Botoșaniul a fost o echipă bine pregătită, s-au schimbat mult de când a venit Leo Grozavu. Orice meci pentru noi este sub presiune, am plecat de pe locul 12, acum am ajuns în primele șase, la distanță considerabilă de Sepsi și Petrolul”, a mai spus Marius Șumudică.

Șumudică s-a dus direct la vestiare după fluierul final

Imediat după ultimul fluier, a sărit rapid spre vestiare, împingându-și membrii staff-ului, fără a mai saluta suporterii, așa cum era obiceiul după meciurile Rapidului.

După aceea, Marius Șumudică a avut o reacție nervoasă față de fanii de la Tribuna 1, care se aflau în spatele băncii de rezerve. Gesticulând cu intensitate, „Șumi” a fost cu greu liniștit de asistenții săi.

Inclusiv Cristi Săpunaru a intervenit în timpul conflictului. Este posibil ca Șumudică sp se fi supărat din cauza criticilor primite în prima repriză, iar golul lui Ciobotariu a fost momentul în care și-a pierdut cumpătul.

De asemenea, Marius Șumudică a încercat să se îndrepte spre tunelul care ducea la vestiare, în timp ce le făcea observații unor fani ai echipei Rapid, fiind liniștit la un moment dat de Ionuț Voicu, scrie gsp.ro.