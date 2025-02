Sport Șucu i-a furat lui Becali un jucător valoros. Mesaj dur al patronului FCSB







Gigi Becali, patronul de la FCSB, a transmis un mesaj dur după ce atacantul cu care bătuse palma, Elvir Koljic, a semnat până la urmă cu Rapid. Acesta a spus că FCSB a renunțat la jucător și că nu-l surprinde că s-a dus la giuleșteni. Becali a mai declarat că nu-l interesează de Koljic și că face ce vrea.

Ce spune Gigi Becali

„Nu mă surprinde că s-a dus acolo. Dacă eu am dat zvon că îl iau, l-a luat Rapid… Ieri am vorbit cu Rotaru, i-a spus Argăseală că nu ne mai interesează și el a zis că îl pun într-o situație neplăcută, așa că i-am zis să vină jucătorul să facă vizita medicală. Eu i-am propus un contract pe 4 luni, dar... Nu l-au deturnat ei, noi am renunțat la el!

Nu mă mai interesează de el, nu e frumos să vorbesc acum. Dacă l-am luat pe Gheorghiță, joacă Tănase atacant. Dar tot ne trebuie un atacant. Rezervă pentru Bîrligea”, a declarat Becali.

Elvir Koljic a semnat cu Rapid

Rapid a anunțat oficial că a semnat cu Elvir Koljic.Atacantul a fost transferat de la Universitatea Craiova. Fotbalistul a făcut vizita medicală și la FCSB, lucru declarat chiar de Becali, patronul roș-albaștrilor, dar a preferat să meargă la Rapid.

„Bosniacul a semnat un contract valabil un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon”, a transmis Rapid pe pagina oficială de Facebook.

N-a mai vrut să aștepte negocierile finale cu FCSB

Becali avea în plan să îi ofere un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă un an și jumătate. Koljic și-a dorit însă direct un contract pe doi ani și jumătate. Jucătorul ar avea un salariu de aproximativ 20.000 de euro la Rapid. Bosniacul nu a vrut să mai aștepte negocierile finale cu FCSB și a ajuns la un acord cu Rapid.

Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, are acum la dispoziție 3 atacanți, pe David Ankeye, Borisav Burmaz și Elvir Koljic.