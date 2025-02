Sport Gigi Becali a făcut transferul anului. FCSB are un nou jucător valoros







Gigi Becali l-a adus pe Andrei Gheorghiță la FCSB. Acesta este al patrulea transfer pe care campioana României îl face în această iarnă, după cele ale lui Lukas Zima, Juri Cisotti și Alexandru Stoian. Patronul FCSB a plătit 100.000 de euro pentru fotbalistul de la Poli Iași.

Gigi Becali a făcut transferul anului

Gheorghiță poate evolua inclusiv pe postul de atacant. În vară, patronul FCSB va mai achita încă 300.000 + TVA.Interesul pentru Gheorghiță a apărut în urmă cu câteva săptămâni, iar acesta va fi oficial în FCSB de mați, 4 ianuarie. La FCSB, Andrei Gheorghiță le va face concurență lui Octavian Popescu, Alexandru Băluță și Mihai Toma.FCSB a plătit bani mulți și pe Ionuț Cercel, fundașul central de la Farul, dar acesta va veni în echipă la vară.

Andrei Gheorghiță are 50 de meciuri în Superliga

Andrei Gheorghiță a bifat 21 de meciuri în acest sezon pentru Poli Iași, reușind să-și treacă în cont trei goluri și trei assist-uri. Jucătorul a ajuns la Poli în vara lui 2023, liber de contract după ce evoluase un sezon la FC Bihor. A mai evoluat pentru CAO 1920 Oradea și Clinceni II.

Gheorghiță poate evolua în bandă, dar și pe postul de atacant. Sunt șanse mici să fie titular de drept în echipa campioanei României. A jucat ultimul meci oficial pe 2 februarie, atunci când Iași a pierdut pe terenul Craiovei, scor 1-4. Per total, noul transfer al celor de la FCSB are 50 de meciuri în Superliga, reușind 5 goluri și 4 assist-uri.

Gigi Becali a analizat foarte bine situația

Gigi Becali s-a gândit foarte bine înainte de a acest transfer. Patronul FCSB a spus că Ștefănescu are valoare, dar nu și curaj. Acesta a declarat că nu îl mai bagă pe Miculescu vârf de atac niciodată.

„O să aduc un atacant, să-l încerc pentru șase luni, ca înlocuitor pentru Bîrligea. Sigur vom lua unul, așa cum i-am adus pe Popa sau Baeten. Au dat pase, mi-am scos banii.

Ștefănescu încă nu confirmă. Are valoare, dar nu are curaj. Când un jucător nu are curaj, aleargă în zone moarte. Mi-a zis MM de Dugandzic, că ăsta se bate. Dar să vedem dacă poate intra direct, că dacă stau să îl aștept să se acomodeze o lună, se termină campionatul. Eu nu îl mai bag pe Miculescu vârf de atac niciodată”, spunea patronul FCSB.