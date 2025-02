Sport Rapid - Unirea Slobozia, 2-1. Giuleștenii câștigă în minutul 90+7







Rapid București a câștigat nesperat întâlnirea cu Unirea Slobozia, din cadrul etapei a 25-a a Superligii. Giuleștenii au întors rezultatul și au reușit golul victoriei în minutul 90+7.

Unirea Slobozia a început mai bine partida și a avut o bară în minutul 2, prin Dorobanțu. Patru minute mai târziu, oaspeții aveau să marcheze prin Yusov, care a trecut spectaculos de Pașcanu.

Rapid și-a revenit din pumni și a forțat poarta adversă. În minutul 8, Petrila a nimerit, și el, bara. Golul egalizator a venit în minutul 25, când Kait a marcat cu capul, iar prima repriză s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Final dramatic

Partea a doua a meciului a fost dominată copios de Rapid, care avea mare nevoie de cele trei puncte în lupta pentru play-off. Cu toate acestea, mingea nu a vrut să intre în poartă, iar partida se îndrepta spre un rezultat de egalitate.

A venit, însă, minutul 90+7, când Alex Dobre, care a intrat pe teren după pauză, a înscris cu capul și a aruncat Giuleștiul în extaz.

După meci, erou gazdelor a declarat că a simțit dinainte că va marca.

”Mi-am dat toată energia. Sunt fericit că am marcat și că am luat cele trei puncte. Am stabilit de la început meciului că nu ne vom pierde calmul.

Am sperat. Am avut foarte multă energie, asta am transmis colegilor. Am știu ce am avut de făcut. Mă bucur că am avut impact.

Am avut un feeling că voi înscrie în ultimul minut. Am simțit. Și-au dorit și ei. Noi ne-am dorit mai mult. Normal că a fost o frustrare, nu a fost normal ce a fost la Cluj”, a spus Alex Dobre.

Rapid, pe loc de play-off

Cu această victorie, Rapid prinde o poziție de play-off, locul 6. Alb-vișinii au acumulat 28 de puncte, cu 3 mai multe decât Petrolul, care ieri a fost învinsă de Farul, la Constanța.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 13, cu 25 de puncte.