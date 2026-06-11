Planul galactic al lui Elon Musk pentru supremația AI

Într-o mișcare strategică menită să redefinitioneze viitorul tehnologic și financiar, Elon Musk a prezentat o viziune spectaculoasă despre mutarea infrastructurii digitale în afara Terrei. SpaceX se pregătește să cucerească o nouă piață crucială, cea a centrelor de date orbitale dedicate procesării algoritmilor de inteligență artificială, conform space.com.

Evenimentul precede o listare la bursă extrem de anticipată, programată pentru joi, 11 iunie, care are toate șansele să îl propulseze pe fondatorul său în postura de prim trilionar al lumii. Conform publicației Space.com, megaconstelația planificată de compania aerospațială ar putea număra nu mai puțin de un milion de sateliți de ultimă generație.

Detaliile acestei strategii de anvergură au fost expuse de antreprenor într-un material video cu o durată de 30 de minute, distribuit pe platforma X luni, 8 iunie. În cadrul acestei intervenții, Musk a explicat arhitectura tehnică a viitoarelor stații de calcul orbitale. Aceste dispozitive avansate vor fi echipate cu suprafețe masive de celule solare pentru independență energetică, sisteme complexe de radiatoare pentru disiparea căldurii în vid și canale de comunicație optică prin laser, capabile să asigure transferuri de date la viteze uluitoare.

Pentru a susține acest ritm de expansiune fără precedent, SpaceX nu se va baza doar pe facilitățile actuale. Compania intenționează să pună în funcțiune o unitate de producție specializată exclusiv pe asamblarea de echipamente destinate procesării AI. Fabrica ar urma să devină operațională la un volum industrial optim până la finele anului viitor. În acest sens, Musk a lansat și o invitație deschisă specialiștilor din domeniu, arătând că noua divizie va reprezenta nucleul global pentru toți cei care își doresc să dezvolte tehnologii computationale dincolo de atmosfera terestră.

„Așadar, dacă cineva vrea să lucreze la sateliți AI, acesta va deveni centrul acestui lucru.”

Migrarea tehnologiei de calcul în spațiul cosmic nu este doar o ambiție excentrică, ci răspunde unei crize stringente cu care se confruntă industria de profil de pe Pământ. Infrastructura digitală terestră se lovește în prezent de limitări severe legate de spațiul fizic necesar construcțiilor de mari dimensiuni. Mai mult decât atât, proiectele de pe sol întâmpină o rezistență tot mai accentuată din partea comunităților locale și a organizațiilor de mediu, îngrijorate de resursele uriașe de energie electrică și de cantitățile enorme de apă potabilă consumate pentru răcirea supercalculatoarelor.

Deși conceptul de rețea de calcul plasată în imponderabilitate este privit încă de mulți analiști ca fiind o teorie nedovedită practic prin operațiuni de amploare, SpaceX își bazează optimismul pe pașii tehnologici deja parcurși. Sateliții din noua generație Starlink dețin deja elementele de bază necesare acestei tranziții, minimizând riscurile de dezvoltare.

„O mare parte din această tehnologie, am realizat-o deja pentru sateliții Starlink V3. Practic, nu credem că aceasta este o problemă extrem de dificilă, în comparație cu lucrurile pe care le avem deja.”

Sistemul gândit de inginerii americani se bazează pe structuri avansate de calcul integrate direct în corpul fiecărui satelit. Aceste bănci de cipuri vor interacționa strâns prin conexiuni laser ultrarapide, formând o plasă neuronală deasupra planetei. Legătura cu stațiile de recepție de pe sol se va realiza prin antene speciale sau fascicule laser, garantând un flux informațional fluent și o latență extrem de redusă, adaptată cerințelor moderne.

Dimensiunile și capabilitățile acestor module sunt impresionante. Fiecare unitate orbitală dedicată procesării complexe va fi capabilă să genereze o energie de vârf de 150 kW, menținând un regim constant de funcționare la 120 kW. Având în vedere greutatea și volumul acestor echipamente, transportul lor în siguranță pe orbită va fi asigurat de sistemul de lansare greu compus din rachetele Super Heavy și navele spațiale Starship, aflate în plină etapă de testare și optimizare.

Multiplicarea numărului de obiecte artificiale din jurul Terrei a stârnit îngrijorări profunde în comunitatea științifică mondială. Rapoartele recente indică faptul că actualii sateliți sunt nevoiți să efectueze frecvent manevre de evitare pentru a preveni coliziunile catastrofale cu alte vehicule sau cu deșeurile spațiale. În prezent, flota activă administrată de compania lui Musk depășește pragul de 10.000 de unități, conform datelor oferite de analistul Jonathan McDowell și citate de Space.com.

Cu toate acestea, magnatul american minimalizează pericolele asociate aglomerării orbitale, considerând că imensitatea spațiului din jurul planetei este subestimată de critici și oferă loc suficient pentru o rețea de dimensiuni gigantice.

„Există mult spațiu acolo sus, așa că, chiar și atunci când vorbim de mii sau chiar - știți - până la un milion de sateliți, putem spune că da, ai suficient spațiu pentru a te mișca acolo sus. Spațiul este foarte mare, așa că nu este ca și cum spațiul va fi aglomerat”, a spus Musk în videoclip.

Compania mizează pe experiența inegalabilă acumulată în gestionarea operațiunilor la scară globală, un avantaj competitiv major în raport cu orice alt competitor de pe piață.

„Avem o idee destul de bună despre comment să operăm, doar constelații foarte mari, și o facem în siguranță acum, nu? Suntem singurul operator care are experiență la o asemenea scară”, a mai amintit antreprenorul.

Deși discursurile publice ale lui Musk ating des subiecte filozofice legate de supraviețuirea civilizației umane sau colonizarea planetei Marte, noile direcții strategice au un fundament economic extrem de pragmatic. Interesul masiv din piață pentru inteligența artificială a forțat includerea acestor tehnologii în planul de afaceri prezentat viitorilor acționari.

În perspectiva viitoarei oferte publice inițiale (IPO), structura financiară a SpaceX este evaluată la cifre astronomice. Compania intenționează să își pună în vânzare titlurile la un preț de pornire de 135 de dolari pentru o acțiune, propulsând valoarea totală estimată a corporației dincolo de pragul de 1,75 trilioane de dolari. Strategia prezentată investitorilor se bazează pe o strânsă colaborare cu xAI, startup-ul dedicat inteligenței artificiale controlat tot de Musk, și pe exploatarea comercială a puterii de calcul din spațiu.

Competiția pe acest nou segment de business este însă una acerbă. SpaceX se află într-o cursă contra cronometru pentru securizarea capitalului global, concurând atât cu giganți tehnologici precum Microsoft, Google și Blue Origin, cât și cu o serie de companii emergente hotărâte să își adjudece o cotă din noua economie cosmică, printre care se numără Starcloud sau Cowboy Space Corp.