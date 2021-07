Se știe că există kilometri de straturi între solul pe care mergem și nucleul solid al Pământului, la aproximativ 6500 kilometri adâncime. Dar cât de mult ne putem apropia de centrul pământului.

Cele mai adânci locuri de pe glob:

10. Fântâna Woodingdean

Este unul dintre locurile cele mai adânci de pe glob, create de om. Coborând la 259 de metri sub nivelul mării, Fântâna Woodingdeam este cea mai adâncă fântână săpată de mâna omului, construcția ei fiind începută în 1858. A fost nevoie de 4 ani pentru săpături, iar la final au fost săpați peste 390 de metri în adâncime, deși planul inițial se oprea la 120 de metri. Lucrările au fost efectuate de către mai multe grupuri de bărbați care au coborât cu scările și au săpat în condiții de căldură extremă. Unul dintre ei și-a pierdut viața în timpul acestui proiect. Astăzi groapa este încă acolo însă nu se poate vizita, fiind acoperită de foarte mulți ani.

9. Tagebau Hambach

La 290 de metri sub nivelul mării, această mină deschisă de lignit din Germania, este cea mai adâncă mină din lume. Întreaga mină se află la 370 de metri adâncime și are cel mai mare escavator din lume, ce scoate la suprafață aproximativ 24 de tone de lignit zilnic. Are chiar propriul centru turistic – Sophienhohe, un deal artificial din lemn, de pe care vizitatorii pot observa mina.

8. El Zacaton

Un loc format natural, cea mai adâncă dolină din lume. Dolina este o formă de relief exocarstic elementar, cu aspect de depresiune în formă de pâlnie, mai mult sau mai puțin rotundă, rezultată din dizolvarea rocilor solubile de la suprafață, în special calcar.

Zacaton se află în Mexic și se pare că a apărut în preistoric, fiind umplută cu apă. Coboară la 340 de metri sub nivelul mării, adâncime măsurată de un robot automat. Și oamenii au încercat să atingă fundul, o pereche de scufundători încercând această performanță în 1994, însă nu au putut coborî mai jos de 280 de metri, adâncimi de genul acesteia fiind extrem de periculoase. De atunci nici un alt scafandru nu a mai încercat să atingă fundul dolinei.

7. Lacul Baikal

O minune naturală, Lacul Baikal din Rusia este cel mai adânc lac din lume, atingând o adâncime de aproape 1650 de metri. Aici au fost multe încercări de explorare a lacului conduse de Academia de Știință din Rusia care a trimis tot felul de mici ambarcațiuni submersibile, cea mai mare adâncime fiind atinsă în 2008, aceea de 1578 de metri. Recordul a fost de 1637 de metri și a fost atins de Anatoly Sagalevich în 1990. Însă acest loc nu este interesant doar pentru cercetători, cu și pentru industria leisure, aici fiind cea mai curată apă, cunoscută sub denumirea de Perla din Siberia. Astfel în zonă au apărut hoteluri luxoase și agenții de turism care organizează excursii de aventură.

6. Peștera Krubera Voronya

Este un obiectiv nerecomandat celor claustrofobi. Această peșteră din Georgia este cea mai adâncă din lume și ajunge până la aproape 2200 de metri. Peștera are de fapt două nume. Krubera, nume dat în 1960 după ce a fost explorată de geograful rus, Alexander Kruber și Voronya, ce înseamnă „Peștera ciorilor”, evident după multele ciori ce s-au adăpostit acolo. Din anul 2000, expedițiile din peșteră au devenit evenimente anuale, echipele din Ucraina, Marea Britanie, Franța și Spania încearcând să stabilească mereu un nou record de adâncime.

5. Mina Kidd

Cea mai adâncă mina din lume este mina Mponeng din Africa de Sud, ce coboară la o adâncime de aproape 4000 de metri. Cu toate acestea, mina care coboară cel mai adânc sub nivelul mării este mina Kidd din Ontario, Canada și ajunge la 2733 de metri. Adâncimea totală este de peste 3000 de metri și după măsurătorile de până acum este cea mai apropiată de centrul pământului decât oricare altă mina. A fost deschisă în 1964 iar azi e cea mai mare mină de cupru din lume, aici lucrând peste 2200 de mineri.

4. Adâncul Litke

Cele mai adânci locuri de pe pământ sunt adesea sub nivelul oceanelor. Iată, așadar, cea mai adâncă porțiune arctică – adâncul Litke, din bazinul Euro-Asiatic. La 350 de kilometri nord de „sălbăticia arctică” a teritoriului Svalbard, se află unul dintre punctele extreme de pe pământ, extrem de reci și cu o adâncime de aproape 5500 de metri. Este a 20-a cea mai adâncă zonă oceanică din lume și probabil cel mai neospitalier loc de pe pământ. Numele provine de la nava Fyodor Litke, spărgătoare de gheață, ce a ajuns aici în 1955. Acest spărgător de gheață era folosit de sovietici încă din anul 1909 pentru explorările arctice.

3. Adâncul Milwaukee

Sunt multe zone adânci în oceanul Atlantic, însă cea mai adâncă dintre ele este cel din Puerto Rico, Adâncul Milwaukee, ce ajunge la peste 8700 de metri adâncime sub nivelul mării. A fost descoperit la 122 de kilometri nord de Puerto Rico și a fost numit după americanul Milwaukee care a descoperit acest loc și a înregistrat adâncimea de 8740 de metri. 13 ani mai târziu, exploratorul Theodore N. Gill a făcut și el măsurători și a înregistrat o adâncime de 8705 metri.

2. Groapa Marianelor

Cele mai adânci locuri oceanice se află în Oceanul Pacific, Groapa Marianelor fiind cea care a înregistrat uimitoarea adâncime de 10970 de metri. Fiind cel mai adânc loc de pe pământ, a devenit poate cel mai interesant loc pentru exploratori. La un moment dat Groapa Marianelor a fost motiv de dispute între Richard Branson și regizorul James Cameron, punându-se pariu care dintre ei va atinge primul fundul ei. Cameron a câștigat, atingând fundul Gropii Marianelor în anul 1912, din submarinul cu care a coborât timp de 2 ore și 36 de minute.

1. Sonda Kola

Cel mai adânc loc de pe glob se află undeva unde omul nu poate ajunge, deși e făcut de om. Este Sonda Kola și este cea mai adâncă groapă săpată vreodată, la adâncimea de 12262 de metri sub pământ. Când proiectul a început în 1970, scopul era de a săpa 15 mii de metri, însă temperaturile erau mai ridicate decât s-ar fi așteptat cineva: 220 de grade Celsius și puteau să ajungă până la 300 dacă nu s-ar fi oprit. Astfel săpăturile s-au oprit în 1992 după ce au parcurs o treime din drum prin crusta continentală.

Actualul deținător al recordului pentru cel mai lung foraj este în prezent puțul Odoptu OP-11 la 12345 de metri, dar Sonda Kola rămâne cea mai adâncă gaură făcută vreodată sub pământ, scrie life.ro.