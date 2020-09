Gospodăria bărbatului, care se numește Alexey Agoshkov, este amplasată la periferia orașului Ulan-Ude, capitala unui stat component al Federației Ruse, Republica Autonomă Buriatia. El a făcut această descoperire în urmă cu câteva luni, în mai, pe când lucra împreună cu fiul său.

La un moment dat, în timp ce săpau o groapă pentru o fosă septică, la câțiva metri distanță de casă, cei doi au dat peste trei schelete foarte vechi, a doi adulți și a unui copil îngropați în poziții embrionare, potrivit Siberian Times.

„Săpam o fosă împreună cu fiul meu, când, dintr-o dată, a sărit un os, o articulație. Am fost o perioadă voluntar în operațiunile de căutarea a victimelor din Al Doilea Război Mondial în regiunea Kursk, așa că am înțeles imediat că acestea sunt rămășițe umane. Am curățat cu grijă zona și am văzut mai întâi craniul primului adult, apoi copilul, apoi al doilea adult”, a povestit Alexey Agoshkov pentru un post local de televiziune.

Ulterior, bărbatul și-a dat seama că a descoperit un mormânt foarte vechi și, pe cale de consecință, a anunțat autoritățile care au demarat mai multe cercetări.

În urma săpăturilor arheologice, specialiștii au concluzionat că este vorba de un mormânt de câteva mii de ani, aflat, probail, în apropierea uneia dintre cele mai vechi așezări umane.

Arheologii nu au reușit să stabilească dacă cei doi adulți erau bărbat și femeie și nici nu au reușit să determine cauza deceselor. Din primele observații, însă, nu ar rezulta că cei trei ar fi suferit de o moarte violentă, a precizat unul dintre arheologii care au participat la săpături.

La unul dintre cei doi adulți, cercetătorii au mai descoperit un inel de piatră alba, deasupra capului și urmele unor brățări confecționate din scoică la articulațiile ambelor mâini.

Arheologii sunt optimiști și spun că vor reuși să stabilească atât sexul persoanelor găsite în mormânt, cât și vârsta, identitatea rasială și cauza morții.