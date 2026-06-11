Iulian Stanciu și-a transferat integral participația pe care o deținea la eMAG către Prosus, acționarul majoritar al companiei în ultimii 14 ani. Anunțul a fost făcut de Tudor Manea, CEO eMAG Group, care a precizat că tranzacția nu schimbă direcția de dezvoltare a retailerului online și nici angajamentul acestuia față de piețele din regiune.

Transferul marchează o nouă etapă în evoluția celui mai mare retailer online din România, după 17 ani de la preluarea eMAG de către Iulian Stanciu și 14 ani de colaborare cu grupul internațional Naspers, devenit ulterior Prosus.

Potrivit declarației transmise de conducerea companiei, schimbarea structurii acționariatului nu va afecta strategia de dezvoltare a eMAG.

„La 17 ani de la preluarea eMAG și la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunță transferul integral al participației sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG față de piețele în care activăm, iar Prosus, acționarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de țelul nostru, acela de a crește ecommerce-ul în regiune”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

eMAG este unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul electronic din Europa Centrală și de Est, având operațiuni în mai multe piețe din regiune și milioane de clienți activi.

Conducerea companiei a anunțat că planurile de dezvoltare continuă, fiind pregătit un buget record de investiții pentru următorul an fiscal.

Potrivit lui Tudor Manea, eMAG va aloca 1,2 miliarde de lei pentru proiecte care vizează extinderea infrastructurii logistice și de livrare, dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială și consolidarea serviciilor financiare oferite clienților și partenerilor.

Reprezentanții companiei susțin că aceste investiții au rolul de a susține creșterea economiei digitale în regiune și de a îmbunătăți experiența de cumpărare pentru consumatori.

În mesajul transmis public, CEO-ul eMAG Group a evidențiat contribuția lui Iulian Stanciu la dezvoltarea companiei în ultimele aproape două decenii.

„Vreau să-i mulțumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea și faptul că ne-a ținut focusați pe client și pe dezvoltare personală continuă”, a declarat Tudor Manea.

Sub conducerea lui Iulian Stanciu, eMAG s-a transformat dintr-un retailer local într-un grup regional de comerț electronic, cu milioane de utilizatori și o prezență puternică pe piețele din Europa de Sud-Est.

Transferul participației către Prosus consolidează poziția grupului internațional în acționariatul eMAG, fără a modifica planurile de investiții și dezvoltare deja anunțate.

Compania își propune să continue extinderea serviciilor și modernizarea infrastructurii, într-un context în care comerțul online și digitalizarea rămân sectoare cu potențial ridicat de creștere în regiune.