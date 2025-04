Extrema stângă radicală incendiază magazine Tesla și în Europa

Noaptea trecută, un incendiu de mari proporții a avut loc la o reprezentanță Tesla situată la periferia Romei, avariind 17 vehicule electrice ale companiei americane. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele incendiului și analizează posibilitatea unui act deliberat.

Clădirea reprezentanței a fost parțial afectată de incendiu, care a izbucnit în jurul orei locale 04:30, potrivit pompierilor. De asemenea, în urma incendiului, nu au fost raportate vicitme.

Elon Musk, proprietarul Tesla, a reacționat rapid pe rețelele sociale, cu un singur cuvânt: „terorism”.

Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, cunoscut pentru pozițiile sale ultraconservatoare, și-a arătat solidaritatea pentru Musk și Tesla.

„Prea multă ură nejustificată împotriva companiei auto Tesla. Valul de ură și conflicte trebuie să se încheie cât mai repede posibil. Sunt solidar cu Elon Musk și cu toți muncitorii care au fost amenințați sau atacați”, a scris acesta, pe rețelele de socializare.

Violent protests, insults, assaults, and arson. Too much unjustified hatred against the Tesla car company. The season of hate and conflict must come to an end as soon as possible. My solidarity goes out to @elonmusk and to all the workers who have been threatened and attacked. pic.twitter.com/zKAJvhtY31

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 31, 2025