Bulgaria își consolidează poziția în topul destinațiilor de vacanță accesibile, fiind considerată de britanici una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru familii și pentru cei care își planifică din timp concediul. Potrivit unei analize realizate de Poșta britanică, Bulgaria se numără și în 2026 printre cele mai ieftine destinații pentru vacanțele all inclusive.

În unele stațiuni de la Marea Neagră, pachetele de șapte nopți cu zbor inclus pot fi găsite la prețuri de pornire de aproximativ 300 de euro de persoană, în afara sezonului de vârf.

Potrivit britanicilor, unul dintre principalele avantaje ale Bulgariei îl reprezintă costurile reduse comparativ cu alte destinații europene. Turiștii pot lua masa la restaurant pentru circa 60 de lei, în timp ce o cafea servită într-un local costă, în medie, sub cinci lei.

Oferta generoasă de pachete all inclusive le permite turiștilor să își planifice mai ușor bugetul, majoritatea serviciilor esențiale fiind incluse în prețul sejurului. De asemenea, britanicii susțin că zborurile spre această destinație pornesc de la câteva sute de lei.

Pe lângă prețurile atractive, Bulgaria se remarcă și prin oferta diversificată de plaje, mai spun britanicii. Țara are 26 de plaje certificate Blue Flag, distincție acordată pentru calitatea apei și a serviciilor oferite turiștilor.

De la golfuri liniștite cu ape turcoaz până la întinse plaje cu nisip fin și zone dedicate familiilor cu copii, litoralul bulgăresc oferă variante pentru toate preferințele. Stațiunile de la Marea Neagră sunt apreciate atât pentru facilitățile moderne, cât și pentru temperaturile care ajung frecvent la aproximativ 30 de grade Celsius în timpul verii.

Bulgaria rămâne una dintre destinațiile externe favorite ale românilor. Datele publicate în 2026 arată că aproximativ un milion de turiști români au ales țara vecină în 2025, un nivel record, în creștere față de anii anteriori. Interesul este susținut de proximitatea geografică, prețurile competitive și oferta variată de vacanțe la mare și la munte.

De altfel, românii reprezintă cea mai numeroasă categorie de turiști străini care vizitează Bulgaria.