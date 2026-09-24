În calendarul creștin ortodox, astăzi, vineri, 24 septembrie, este pomenită Sfânta Muceniță Tecla, prima femeie martir pentru Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă Română (BOR) îi prăznuiește în această zi, 24 septembrie, pe Sfânta Muceniță Tecla și Sfantul Siluan Athonitul. Sfânta Tecla este prima femeie martiră pentru Iisus Hristos. În Sinaxarele Bisericii este socotită întocmai cu Apostolii.

Tecla a ascultat timp de trei zile și trei nopți cuvântările acestuia și s-a convertit la creștinism și s-a hotărât să ducă o viață de feciorie. Însă, mama sfintei, auzind că nu mai dorește să se căsătorească, a bătut-o, a torturat-o și a înfometat-o. Pentru că nici după aceste chinuri nu a făcut-o să lepede credință în Hristos, mama să a dat-o pe mâna judecătorului cetății și a cerut să o ardă în foc. A invocat că ea nu este fiica ei, ci este „ramură uscată și blestemată odrasla“. A fost aruncată în foc, dar a ieșit nevătămată.

Un tânăr și-a dorit-o soție. Pentru că a fost refuzat, acesta a acuzat-o în față conducătorului cetății că este creștină. A fost aruncată la fiare, dar animalele nu s-au atins de trupul acesteia.

Astfel, aceasta primind binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, s-a retras într-un loc pustiu, la Maloula, oraș situat la o distanță de 70 de kilometri vest de Damasc, în Siria. Pentru credința ei, Dumnezeu i-a dat darul vindecării bolnavilor, iar toți cei care ajungeau la peștera sa, primeau tămăduire de orice boală erau cuprinși.

Totodată, vracii din Maloula i-au ridicat pe localnici împotriva ei. Dorind să scape de răutatea acestora, Tecla s-a rugat și în urmă rugăciunilor ei, stanca să despicat și i-a devenit mormânt.Sfântul Siluan Athonitul este sărbătorit tot pe 24 septembrie. Acesta s-a născut în 1866, la Tambov (Rusia), dintr-o familie de creștini. Datorită mustrarii primite de la Maică Domnului pentru viață trăită în necurăție, ia hotărârea la vârstă de 26 de ani să ajungă la Sfântul Munte. Se călugărește la Mănăstirea Sfântul Pantelimon.