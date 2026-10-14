În 2027, calendarul sărbătorilor legale din România cuprinde 17 zile, însă o parte dintre acestea pică sâmbăta sau duminica. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acest lucru înseamnă mai puține oportunități de a beneficia de zile libere suplimentare. Totuși, cei care își planifică atent concediul pot obține minivacanțe de până la cinci zile consecutive, folosind o singură zi de concediu.

Calendarul anului 2027 aduce mai multe sărbători care se suprapun cu zilele de weekend. Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 mai, cade sâmbăta, iar prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, sunt sâmbătă și duminică.

În weekend mai cad 2 ianuarie, 24 ianuarie și 15 august, dar și prima zi de Paște și prima zi de Rusalii, potrivit calendarului ortodox. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, aceste date nu aduc automat zile libere suplimentare.

În total, nouă dintre cele 17 sărbători legale sunt în timpul săptămânii, în cazul salariaților care beneficiază de zilele libere aferente sărbătorilor religioase ortodoxe. Pentru angajații care aparțin altor culte creștine, datele sărbătorilor religioase pot fi diferite, conform Codului muncii.

Prima oportunitate de a prelungi perioada de odihnă apare chiar la începutul anului. Ziua de 1 ianuarie 2027 cade vineri, astfel că angajații cu program obișnuit vor avea parte de un weekend prelungit.

O altă combinație favorabilă apare în perioada Bobotezei și a Sfântului Ioan Botezătorul. Boboteaza, pe 6 ianuarie, este miercuri, iar Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie, cade joi.

Cei care își iau concediu vineri, 8 ianuarie, și obțin aprobarea angajatorului pot beneficia de cinci zile libere, între 6 și 10 ianuarie.

În schimb, Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie, cade duminică și nu prelungește weekendul pentru salariații care au liber sâmbăta și duminica.

În 2027, Paștele ortodox este sărbătorit pe 2 mai. Vinerea Mare cade pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște este luni, 3 mai.

Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, această perioadă înseamnă patru zile consecutive libere, între 30 aprilie și 3 mai, fără să fie necesară folosirea unei zile suplimentare de concediu.

Ziua Muncii, pe 1 mai, se suprapune cu sâmbăta din acest interval și nu prelungește perioada de odihnă.

O altă posibilitate de a obține un weekend prelungit apare la începutul verii. Ziua Copilului, sărbătorită pe 1 iunie, cade marți. Angajații care își iau liber luni, 31 mai, pot lega weekendul de această sărbătoare și pot obține patru zile consecutive de odihnă, între 29 mai și 1 iunie.

Rusaliile ortodoxe sunt sărbătorite pe 20 și 21 iunie, duminică și luni. Astfel, angajații care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de trei zile consecutive libere, între 19 și 21 iunie.

O altă combinație avantajoasă apare la sfârșitul lunii noiembrie. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade marți, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, este miercuri.

Angajații care își iau concediu luni, 29 noiembrie, pot lega weekendul anterior de cele două sărbători legale. În acest fel, pot avea cinci zile consecutive libere, între 27 noiembrie și 1 decembrie.

Aceste perioade sunt calculate pe baza calendarului anului 2027. Zilele de concediu trebuie aprobate de angajator și nu reprezintă zile libere legale acordate automat.

Pentru angajații din sectorul bugetar, eventualele zile-punte se stabilesc separat, prin hotărâre de Guvern, împreună cu regulile privind recuperarea timpului de lucru. Codul muncii prevede că zilele libere suplimentare pentru personalul bugetar se stabilesc până la 15 ianuarie a fiecărui an.

În Spania, numărul sărbătorilor legale poate ajunge la 14 pe an, prin combinarea zilelor stabilite la nivel național cu cele regionale și locale. Calendarul pentru 2027 cuprinde 12 sărbători la nivel național și regional, la care se pot adăuga până la două sărbători locale, în funcție de localitate.

Nouă dintre sărbători sunt comune tuturor comunităților autonome. Printre acestea se numără Anul Nou, sărbătoarea Regilor Magi, Vinerea Mare, Ziua Muncii, Ziua Națională a Spaniei și Crăciunul, potrivit Știripesurse.

La fel ca în România, Ziua Muncii și Crăciunul cad sâmbăta, pe 1 mai și, respectiv, 25 decembrie. În schimb, Ziua Tuturor Sfinților, pe 1 noiembrie, și Ziua Constituției, pe 6 decembrie, sunt luni, ceea ce le permite angajaților să beneficieze de weekenduri prelungite.

Un element important îl reprezintă diferențele dintre regiunile spaniole. Autoritățile regionale pot stabili sărbători proprii și pot aplica regulile legale de înlocuire a unor zile festive care cad duminica.

Prin urmare, românii care lucrează în Spania trebuie să țină cont de calendarul comunității autonome și de cel al localității în care sunt angajați. Numărul total al sărbătorilor nu arată, de unul singur, câte zile libere suplimentare vor avea efectiv.

Există și salariați care trebuie să lucreze în zilele de sărbătoare legală, în special în domeniile în care activitatea nu poate fi întreruptă.

Potrivit Codului muncii, aceștia trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să ofere un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în ziua respectivă.