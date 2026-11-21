Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a participat vineri, 20 noiembrie, la ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun organizată de Fox News, la sediul televiziunii din Manhattan, New York.

Cu ocazia evenimentului, ea a vorbit despre dorința de pace în lume, inclusiv despre un armistițiu între Rusia și Ucraina înainte de Crăciun, și a dezvăluit câteva dintre planurile familiei Trump pentru sărbătorile de iarnă.

Evenimentul „All-American Christmas Tree Lighting” a ajuns la cea de-a șaptea ediție și a reunit mai mulți prezentatori ai Fox News, invitați și copii care au participat la decorarea bradului alături de prima doamnă. Melania Trump, în vârstă de 56 de ani, a fost prezentă la ceremonia organizată în studiourile postului american, care marchează începutul sezonului festiv.

Articolul de mai jos este redactat pe baza informațiilor din New York Post și Fox News.

Melania Trump a participat vineri, 20 noiembrie, la ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun organizată de Fox News, la sediul televiziunii din Manhattan, New York. Prima doamnă a SUA a vorbit despre dorința de pace în lume și a spus că speră ca Rusia și Ucraina să ajungă la un nou armistițiu înainte de Crăciun, în cadrul celei de-a șaptea ediții a evenimentului „All-American Christmas Tree Lighting”.

Ceremonia a fost organizată în studiourile Fox News și a reunit mai mulți prezentatori ai postului, copii și invitați. Melania Trump, în vârstă de 56 de ani, a participat la decorarea bradului alături de copii, care au avut ocazia să-i împărtășească dorințele pentru sărbători. Unul dintre aceștia a cerut o consolă PlayStation 5.

Întrebată ce își dorește de Crăciun, prima doamnă a răspuns că speră la pace în lume. Ea a făcut referire în mod special la războiul dintre Rusia și Ucraina și la posibilitatea unei noi încetări a focului înainte de 25 decembrie.

„Mi-aș dori foarte mult să avem mai multe armistiții. Am putea face acest lucru foarte repede, dacă ambele părți, Ucraina și Rusia, sunt dispuse. Poate vom avea un alt armistițiu înainte de Crăciun”, a declarat Melania Trump, în intervenția televizată.

Declarația vine în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina și al discuțiilor legate de posibilitatea unor acorduri temporare pentru reducerea ostilităților.

Înaintea ceremoniei, Melania Trump a vorbit și despre programul familiei pentru perioada sărbătorilor. Ea a spus că Donald Trump și familia vor petrece ziua de Crăciun în Palm Beach, Florida.

Prima doamnă a anunțat, de asemenea, că bradul oficial al Casei Albe urmează să fie primit luni, iar marți va participa la tradiționala ceremonie de grațiere a curcanului de Thanksgiving.

Decorarea Casei Albe pentru sezonul festiv este deja planificată. Tema aleasă pentru acest an este „American Bloom”, iar Melania Trump a spus că amenajările vor fi frumoase. În timpul discuției cu prezentatorii Fox News, ea a respins, în glumă, sugestia că decorul ar urma să includă și mai mult auriu.

„All-American Christmas Tree Lighting” este organizat anual de Fox News pentru a marca începutul sezonului de sărbători. Ediția din 2026 a fost prezentată de Emily Compagno, Harold Ford Jr., Greg Gutfeld, Dana Perino și Jesse Watters, din emisiunea „The Five”.

Melania Trump s-a aflat la New York și pentru lansarea seriei documentare în două părți „Melania, The Series”, iar participarea la ceremonia de Crăciun a făcut parte din programul său public din această perioadă