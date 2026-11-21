Discuțiile purtate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) organizat la Shenzhen, s-au încheiat fără soluții concrete pentru marile tensiuni comerciale și strategice din regiune. Potrivit CNBC, subiecte sensibile precum taxele vamale, accesul la tehnologii de vârf și statutul Taiwanului au rămas în continuare blocate.

Întrevederea în trei de joi, prima de acest fel între liderii de la Washington, Beijing și Moscova, a vizat în principal limitarea riscurilor nucleare și strategiile privind creșterea producției globale de petrol. Cu toate acestea, observatorii politici notează că impactul real al discuțiilor a fost modest comparativ cu anvergura diplomatică a momentului.

”Imaginea este impresionantă, dar nu se întâmplă prea multe lucruri”, a declarat Ian Bremmer, președintele Eurasia Group, într-o intervenție la CNBC. Acesta a atras atenția că identificarea unei soluții viabile pentru conflictul din Ucraina este imposibilă fără prezența președintelui Volodimir Zelenski și a partenerilor europeni la masa negocierilor.

Anterior formatului trilateral, Donald Trump și Xi Jinping au avut cea de-a treia întrevedere bilaterală din acest an. Nici această rundă de discuții nu a adus anunțuri majore privind reducerea suplimentară a tarifelor vamale, prelungirea exporturilor chineze de pământuri rare după termenul-limită din luna ianuarie sau relaxarea restricțiilor din sectorul tehnologic.

Gary Dvorchak, director general în cadrul Blueshirt, a subliniat că adevăratele semne de întrebare pentru piețe vin din zonele pe care liderii au preferat să le ocolească în declarațiile oficiale, indicând dosarul Taiwan, situația din Coreea de Nord și ponderea tot mai mare a Asiei de Sud-Est în lanțurile globale de producție industrială.

Deși Taiwanul participă la lucrările APEC în calitate de economie membră, fiind reprezentat de fondatorul grupului Acer, Stan Shih, tema revendicării insulei de către Beijing a fost evitată pe agenda publică, în contextul în care autoritățile de la Taipei se pregătesc pentru alegerile locale din 28 noiembrie.

Totodată, contrar speculațiilor apărute înaintea turneului asiatic, Donald Trump nu a avut nicio întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, iar dosarul Phenianului nu s-a regăsit în declarația comună trilaterală privind securitatea nucleară.

Un punct nevralgic al agendei a fost situația gigantului american Nvidia, zguduit de demisia fostului director general Jensen Huang, pe fondul dezvăluirilor privind o presupusă relație cu o femeie suspectată de legături cu serviciile secrete chineze. Deși aceste acuzații nu au fost probate public, scandalul a alimentat îngrijorările din Congresul SUA cu privire la eficiența măsurilor de blocare a exporturilor de cipuri avansate către China. Într-o declarație pentru Fox News, Trump a confirmat că subiectul Nvidia a fost atins tangențial în dialogul cu Xi Jinping, fără a preciza dacă s-a ajuns la vreun compromis tehnologic.

O altă surpriză a summitului a fost absența lui Elon Musk de la evenimentele oficiale APEC. Deși reprezentanții administrației americane anunțaseră inițial că șeful Tesla și SpaceX face parte din delegația lui Donald Trump, acesta nu a fost prezent nici la dineul oficial de miercuri, nici la reuniunea liderilor economici de joi.

În schimb, Elon Musk a efectuat joi o vizită la uzina Tesla din Shanghai, fiind filmat alături de Ren Hongbin, președintele Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional. Până la acest moment, nici Tesla și nici Casa Albă nu au oferit explicații oficiale pe marginea acestei schimbări de program.

Concomitent cu negocierile purtate la Beijing și Shenzhen, administrația de la Washington își consolidează alianțele economice și de securitate cu alți parteneri din regiunea Indo-Pacifică. Marți, președintele Trump a luat parte, în Filipine, la summitul grupului Quad, alături de liderii din Australia, India și Japonia, agenda incluzând comerțul, aprovizionarea cu minerale critice și cooperarea regională.

În acest context, ambasadorul SUA pe lângă ASEAN, Kevin Kim, a evidențiat rolul strategic al Asiei de Sud-Est în ecosistemul inteligenței artificiale, pledând pentru norme de reglementare care să protejeze interesele tehnologice ale Statelor Unite.

La rândul său, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a catalogat întâlnirea Quad drept cel mai important succes diplomatic al săptămânii. Cei patru lideri au transmis un mesaj ferm împotriva oricărei tentative de schimbare unilaterală a statu-quoului prin forță sau constrângere, condamnând totodată restricțiile arbitrare aplicate exporturilor.

Tensiunile diplomatice dintre Tokyo și Beijing rămân ridicate după declarațiile făcute de Sanae Takaichi în noiembrie 2025, când șefa executivului nipon avertiza că o eventuală invazie chineză în Taiwan ar putea atrage o intervenție militară din partea Japoniei. Joi, premierul japonez a reafirmat că poziția oficială a țării sale față de Taiwan rămâne neschimbată și respectă cadrul stabilit prin comunicatul bilateral din 1972.

Dincolo de imaginea reuniunilor la vârf, mediul de afaceri internațional rămâne în expectativă, afectat de lipsa de predictibilitate în relațiile economice dintre SUA și China.

”Încă nu avem o soluţie durabilă pentru disputa comercială dintre SUA şi China. Companiile au nevoie de certitudine, nu doar de ceremonii”, a concluzionat Gary Dvorchak.