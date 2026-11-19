Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat joi, la Shenzhen, că Moscova este deschisă să continue negocierile referitoare la conflictul din Ucraina și la arhitectura de securitate a continentului. Totuși, liderul de la Kremlin a subliniat că partea rusă are nevoie ”să înţeleagă mai bine poziţia europenilor”, motiv pentru care a lansat o invitație oficială liderilor din Europa pentru a veni la Moscova și a purta discuții directe pe această temă, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Declarațiile președintelui rus vin imediat după încheierea unui summit trilateral la care au participat omologul său chinez, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump. În cadrul intervenției sale, Vladimir Putin a recunoscut că demersurile diplomatice nu pot avea succes fără implicarea directă a statelor de pe continent, precizând că este ”inutil să se discute despre probleme de securitate europeană în lipsa reprezentanţilor europeni”.

Liderul de la Kremlin a nuanțat condițiile în care aceste tratative ar putea avansa. El a susținut că ”securitatea Ucranei trebuie să fie integrată în cadrul global al securităţii europene”, însă a atras atenția asupra faptului că ”Rusia trebuie să înţeleagă ce sunt pregătiţi europenii să aducă la negocieri trilaterale pe cale diplomatică”.

În cadrul aceluiași discurs, Vladimir Putin a abordat și subiectul restricțiilor impuse cetățenilor ruși, făcând referire directă la interzicerea accesului sportivilor din Rusia pe teritoriul anumitor state europene. Președintele rus a transmis un mesaj tranșant privind viitorul relațiilor bilaterale, afirmând că, ”fără o schimbare înăuntrul elitelor politice ale anumitor ţări europene, va fi imposibil să se restabilească deplin relaţiile”.

Pe plan militar, poziția Moscovei rămâne inflexibilă. Potrivit presei ruse, Vladimir Putin a respins din start orice scenariu care ar presupune o desfășurare de trupe în Ucraina, catalogând o astfel de eventualitate drept ”inacceptabilă”.

Totodată, liderul rus și-a exprimat nemulțumirea față de apropierea tot mai mare dintre Kiev și Bruxelles, în contextul în care Ucraina deține statutul de stat candidat la aderarea la blocul comunitar. ”Orice formă de potenţială cooperare militară între Ucraina şi Uniunea Europeană (UE) este o problemă”, a punctat Vladimir Putin.

În încheiere, șeful statului rus a lansat acuzații la adresa direcției strategice adoptate de Bruxelles, denunțând faptul că ”Uniunea Europeană se orientează către înfiinţarea unui bloc militar şi politic”. În viziunea liderului de la Kremlin, această evoluție reprezintă în mod direct ”o provocare a Rusiei”.