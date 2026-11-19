Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a decis joi, 19 noiembrie, că Myanmarul ar fi comis genocid împotriva minorității Rohingya în timpul operațiunilor militare desfășurate în statul Rakhine, în 2016 și 2017.

Este pentru prima dată când CIJ stabilește răspunderea unui stat pentru comiterea de genocid și reprezintă una dintre puținele decizii ale unei instanțe internaționale prin care a fost constatată această infracțiune după Holocaust.

Judecătorii au susținut că forțele de securitate din Myanmar care au ucis mii de civili Rohingya au comis genocid. Potrivit argumentelor prezentate în hotărâre, armata a executat în masă bărbați și băieți, a violat femei și a incendiat sau distrus sute de sate. Au fost invocate așa-numitele „discursuri de ură” îndreptate împotriva populației musulmane Rohingya.

Decizia a fost adoptată cu o majoritate de nouă judecători la șase, potrivit relatării Associated Press. Decizia a susținut că acțiunile Myanmarului ar fi fost comise cu intenția de a distruge o parte substanțială a grupului Rohingya din nordul statului Rakhine.

Judecătorii și-au bazat decizia susținând că intenția de distrugere ar fi „singura inferență rezonabilă” care putea explica acțiunile autorităților.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale hotărârii privește modul în care Curtea a stabilit existența intenției genocidare.

Potrivit articolului II al Convenției, genocidul presupune comiterea unuia sau mai multora dintre următoarele acte, cu intenția de a distruge, în totalitate sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare: uciderea membrilor grupului; provocarea unor vătămări grave fizice sau psihice; supunerea intenționată a grupului unor condiții de existență menite să determine distrugerea sa fizică totală sau parțială; impunerea unor măsuri destinate să împiedice nașterile în interiorul grupului; transferarea forțată a copiilor către un alt grup.

Prin urmare, amploarea crimelor, numărul victimelor sau caracterul sistematic al violențelor nu sunt, luate separat, suficiente pentru a demonstra genocidul. Elementul care diferențiază această infracțiune de alte crime internaționale este intenția specifică de a distruge grupul protejat, în tot sau în parte. Aceasta este cunoscută în dreptul internațional drept dolus specialis.

Intenția este și una dintre cele mai dificile condiții de demonstrat, deoarece rareori există un ordin explicit sau un document oficial în care autorii să declare că urmăresc distrugerea unui grup. În asemenea situații, instanțele susțin că ar deduce intenția din ansamblul faptelor: natura și amploarea atacurilor, caracterul lor repetat, selecția victimelor, declarațiile celor implicați, modul în care au fost desfășurate operațiunile și efectele urmărite.

În cazul Myanmar, CIJ susține că probele, analizate împreună, ar duce la concluzia că acțiunile forțelor de securitate nu pot fi explicate în mod rezonabil în altă manieră decât prin intenția de a distruge o parte substanțială a populației Rohingya.

Acest standard al „singurei inferențe rezonabile” este esențial pentru înțelegerea hotărârii. Curtea nu a eliminat cerința intenției speciale și nici nu a considerat că orice campanie de violență extremă sau orice expulzare forțată constituie automat genocid. A stabilit că, în acest caz, ansamblul probelor îndeplinește pragul juridic cerut de Convenție.

Procesul a fost inițiat în 2019 de Gambia, care a acuzat Myanmarul de încălcarea Convenției privind genocidul. Demersul a fost susținut de Organizația Cooperării Islamice, iar în procedură au intervenit și alte state.

Operațiunile militare din 2016 și 2017 au determinat peste 700.000 de membri ai comunității Rohingya să fugă în Bangladesh. Supraviețuitorii au relatat despre execuții, violuri în grup, incendierea localităților și atacuri asupra civililor. ONU și alte organizații internaționale au documentat amploarea abuzurilor, iar o misiune internațională de anchetă a identificat indicii privind intenția genocidară.

Myanmarul a respins acuzațiile de genocid și a spus că operațiunile armatei au reprezentat o reacție legitimă împotriva grupărilor insurgente. Guvernul a contestat atât interpretarea faptelor, cât și responsabilitatea statului pentru acuzațiile formulate. Curtea a respins însă apărarea în ceea ce privește concluzia finală asupra genocidului.

Rohingya sunt o minoritate predominant musulmană din Myanmar, țară cu majoritate budistă. Comunitatea a fost supusă timp de decenii discriminării și restricțiilor, inclusiv în privința cetățeniei și a libertății de circulație. Mulți membri ai acesteia nu au fost recunoscuți drept cetățeni ai Myanmarului, iar violențele din 2017 au provocat o criză majoră a refugiaților. În prezent, sute de mii de Rohingya trăiesc în Bangladesh, în special în taberele din zona Cox's Bazar.

Decizia CIJ este definitivă și nu poate fi atacată cu apel. Curtea a stabilit că Myanmarul trebuie să ofere despăgubiri victimelor, cuantumul acestora urmând să fie stabilit ulterior. De asemenea, statul trebuie să permită întoarcerea în condiții de siguranță și demnitate a persoanelor Rohingya strămutate ca urmare a acțiunilor sale și reunificarea familiilor.

Există însă o limită importantă: CIJ judecă litigii între state și stabilește răspunderea acestora pentru încălcarea obligațiilor internaționale. Nu este o instanță penală și nu condamnă persoane la închisoare. Răspunderea penală individuală a comandanților sau a oficialilor care ar fi ordonat ori comis crime trebuie stabilită prin proceduri distincte, în fața instanțelor competente.

În plus, Curtea nu dispune de un mecanism propriu prin care să oblige direct un stat să execute hotărârea. În cazul refuzului de conformare, problema poate ajunge în fața Consiliului de Securitate al ONU, unde eventualele măsuri sunt supuse regulilor de vot și dreptului de veto al membrilor permanenți. Așadar, caracterul obligatoriu al deciziei nu înseamnă că aplicarea ei este automată.