O investigație arată cum transporturi de combustibil pentru avioane provenite din Iran ar fi fost declarate în documente comerciale drept motorină sud-africană, pentru a ascunde originea și natura mărfurilor, potrivit agenției Reuters. Unul dintre transporturi a ajuns în Myanmar în decembrie 2025, la bordul petrolierului Reef, cu aproximativ 113.000 de barili de combustibil.

Potrivit documentelor analizate, operațiunea a implicat brokerul energetic Dynamic Wave, compania thailandeză Tawan-Oil Trading și o firmă locală din sectorul aviației, National Energy Prime Aviation Services Company. Investigația indică faptul că mecanismul ar fi permis continuarea importurilor de combustibil iranian în pofida sancțiunilor americane, într-un context în care armata din Myanmar este acuzată de atacuri aeriene asupra populației civile.

În decembrie 2025, Dynamic Wave a comandat de la compania thailandeză Tawan-Oil Trading o cantitate de combustibil prezentată în contract drept motorină provenită din Africa de Sud. Valoarea acordului era de 15,8 milioane de dolari.

Reuters a consultat contractul și a comparat informațiile cu datele Organizației Națiunilor Unite și ale Vortexa, o companie specializată în analiza transporturilor maritime și a pieței energiei. Potrivit acestor date, în 2025 nu a existat un astfel de flux comercial de motorină între Africa de Sud și Myanmar.

În realitate, petrolierul Reef ar fi transportat combustibil pentru avioane încărcat în portul iranian Bandar Abbas. Concluzia se bazează pe evidențe ale transporturilor de combustibil către Myanmar, imagini din satelit și analiza realizată de SynMax Intelligence, care a urmărit deplasarea navei până în Asia de Sud-Est.

Documentele analizate sugerează că nu a fost vorba despre o simplă eroare de clasificare a mărfii, ci despre o modalitate de a masca originea și tipul combustibilului livrat.

Investigația Reuters arată că autoritățile militare din Myanmar ar fi fost implicate în mecanismul de declarare a combustibilului. La 30 noiembrie 2025, cu câteva zile înainte de sosirea navei Reef, autoritatea responsabilă de reglementarea valutară a transmis o scrisoare prin care informa clientul Dynamic Wave că documentele de import urmau să descrie livrarea drept motorină, „în loc de combustibil pentru avioane”.

Scrisoarea, obținută de organizația activistă Justice for Myanmar și consultată de Reuters, autoriza totodată Dynamic Wave și clientul său, National Energy Prime Aviation Services Company, să efectueze plata către Tawan-Oil Trading.

Documentul nu preciza motivul schimbării denumirii combustibilului. National Energy Prime Aviation Services Company este deținută parțial de entități asociate guvernului susținut de armată, potrivit informațiilor prezentate în investigație.

Dynamic Wave și compania sa client nu au răspuns solicitărilor Reuters privind transportul. Nici reprezentanții guvernului din Myanmar, ai autorității valutare și ai Ministerului de Externe iranian nu au oferit un punct de vedere.

Statele Unite au impus în 2023 sancțiuni specifice asupra sectorului combustibilului pentru avioane din Myanmar. Măsurile au fost anunțate în contextul campaniei de bombardamente desfășurate de armata țării împotriva unor ținte civile, în timpul conflictului intern declanșat după lovitura de stat din 2021.

În paralel, achizițiile de petrol și combustibili iranieni pot atrage sancțiuni americane ample. Prin urmare, ascunderea originii mărfii ar fi redus vizibilitatea tranzacțiilor pentru actorii implicați în aplicarea restricțiilor.

Cazul ilustrează limitele sancțiunilor economice: deși tranzacțiile ar fi fost mascate prin documente comerciale, livrările de combustibil au continuat. Potrivit Reuters, acestea au generat venituri în valută pentru Iran și au asigurat Myanmarului combustibil necesar atât aviației comerciale, cât și operațiunilor aeriene ale armatei.

Investigația indică faptul că transportul din decembrie nu a fost un caz izolat. În mai 2025, Dynamic Wave a convenit să cumpere de la Tawan-Oil Trading aproximativ 202.000 de barili de combustibil, prezentați într-un al doilea contract drept motorină sud-africană.

Acordul avea o valoare de 26 de milioane de dolari și prevedea livrarea mărfii la Yangon în decurs de o lună. Plata urma să fie transferată într-un cont al companiei Tawan la Siam Commercial Bank (SCB), una dintre cele mai vechi bănci din Thailanda.

Documentele conțineau neconcordanțe privind caracteristicile și prețul combustibilului. Potrivit expertului în combustibili pentru aviație Joshua Heyne, de la Washington State University, și datelor furnizate de Platts, densitatea menționată corespundea specificațiilor combustibilului pentru avioane, nu motorinei comercializate în Asia de Sud-Est. Prețul depășea, de asemenea, cu peste 50% un reper internațional pentru motorină.

Datele de transport arată că petrolierul Noble a ajuns la Yangon pe 17 iunie 2025, cu puțin sub 200.000 de barili de combustibil pentru avioane destinați companiei Dynamic Wave. Potrivit analizei imaginilor din satelit realizate de SynMax, și această navă încărcase marfa în portul iranian Bandar Abbas.

Pe parcursul deplasării către Myanmar, Noble a transmis semnale de localizare care indicau aparent portul Chittagong din Bangladesh drept destinație, conform aceleiași analize.

Myanmar se confruntă cu un conflict armat intern de la lovitura de stat din 2021, când armata a înlăturat guvernul ales democratic, condus de Aung San Suu Kyi. Organizația Națiunilor Unite a raportat că atacurile aeriene ale armatei au provocat mii de victime, inclusiv civili.

Ministerul de Externe din Myanmar a susținut, ca răspuns la acuzațiile ONU, că armata „exercită reținere maximă pentru a evita victimele civile”.

Organizația Justice for Myanmar a publicat, la rândul său, un raport despre presupusa fraudă din comerțul cu combustibil pentru aviație. Grupul a declarat că a obținut documentele de pe un server administrat de junta militară, care ar fi fost accesibil publicului pentru o perioadă scurtă.

Reuters a identificat și o legătură web nefuncțională către unul dintre documente, ceea ce indică faptul că acesta ar fi fost găzduit anterior pe serverul respectiv. Datele și cantitățile din documente corespund înregistrărilor independente ale transporturilor de combustibil iranian analizate de agenția de presă.

Contractele indicau că plățile către Tawan-Oil Trading urmau să fie făcute într-un cont deschis la Siam Commercial Bank. Experții ONU menționaseră compania Tawan într-un raport din 2024 în legătură cu furnizarea de combustibil pentru aviație către armata din Myanmar.

Același raport descria SCB drept un facilitator important al achizițiilor realizate de armata din Myanmar. După publicarea raportului, banca a declarat că respectă legislația privind combaterea spălării banilor și că tranzacțiile sale legate de Myanmar erau legitime și nu aveau legătură cu comerțul cu arme.

Reuters nu a putut stabili dacă SCB cunoștea natura activității comerciale a companiei Tawan. Banca, compania thailandeză și Banca Thailandei, instituția care supraveghează sectorul financiar al țării, nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind relația comercială și transporturile.

Potrivit unei investigații Reuters publicate în octombrie 2026, transporturile de combustibil pentru avioane și gaz petrolier lichefiat din Iran au continuat și în acest an, în pofida restricțiilor americane.

Cazul Reef arată cum documentele comerciale, contractele de vânzare și traseele maritime pot fi folosite pentru a ascunde originea unei mărfuri. Totodată, informațiile disponibile nu stabilesc dacă toate instituțiile și companiile menționate cunoșteau natura reală a transporturilor.