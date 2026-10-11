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Departamentul de Justiție al SUA, investigație antitrust contra televiziunilor

Departamentul de Justiție al SUA, investigație antitrust contra televiziunilorDOJ / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă cinci rețele de televiziune - ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News - au încălcat legislația antitrust prin suspendarea transmisiunilor de la Casa Albă, după ce administrația prezidențială a retras acreditările unor jurnaliști pe care i-a acuzat de răspândire de fake news.

DoJ, investigație antitrust contra televiziunilor de știri din SUA

Ancheta este desfășurată de Divizia Antitrust a DoJ și urmărește să stabilească dacă acțiunea comună a posturilor TV încalcă Legea Sherman, care interzice practicile anticoncurențiale.

„Boicoturile colective între concurenți comerciali pot încălca Legea Sherman”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției, precizând că autoritățile verifică dacă rețelele au încălcat legislația federală.

Conflictul a izbucnit după ce, pe 19 septembrie, Casa Albă a retras acreditările jurnaliștilor de la CNN, Politico și MS NOW, pe care i-a acuzat că răspândesc intenționat știri false, împiedicându-i să mai intre în clădire. Administrația a declarat că accesul presei la activitățile președintelui reprezintă un privilegiu, nu un drept.

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Dispută între Casa Albă și televiziunile de știri

Ca răspuns la această decizie, cele cinci rețele care fac parte din grupul principal de televiziuni acreditate la Casa Albă și-au suspendat transmisiunile și au refuzat să asigure o acoperire de înlocuire. Grupul împarte costurile relatării activității prezidențiale, organizează prin rotație transmisiunile și distribuie imaginile către posturile de știri din întreaga țară.

Casa Albă

Casa Albă. sursa: Facebook

Organizațiile afectate au contestat în instanță decizia administrației, argumentând că excluderea jurnaliștilor încalcă Primul Amendament al Constituției SUA și reprezintă represalii pentru modul în care au relatat evenimentele.

Pe 24 septembrie, Casa Albă a restabilit acreditările, după ce judecătorul federal Timothy Kelly a considerat că interdicția este probabil neconstituțională și a ordonat administrației să restabilească imediat accesul reporterilor.

Departamentul de Justiție al SUA investighează suspendarea coordonată a transmisiunilor

Cu toate acestea, disputele privind accesul la anumite evenimente prezidențiale și repartizarea responsabilităților în cadrul grupului de presă au continuat.

Investigația antitrust reprezintă o nouă etapă a conflictului dintre administrația Trump și organizațiile media.

Ancheta nu stabilește că rețelele au încălcat legea, ci urmărește să determine dacă suspendarea coordonată a transmisiunilor constituie o practică anticoncurențială interzisă de legislația federală.

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