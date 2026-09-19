Trump acuză CNN, MS NOW și Politico de fake news

Președintele american Donald Trump a anunțat că televiziunile CNN și MS NOW și publicația Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă din cauză că publică în mod repetat „știri false”, potrivit Fox News.

Președintele a făcut anunțul vineri, într-o postare pe Truth Social, și a declarat ulterior, în fața jurnaliștilor, că decizia are la bază relatările publicate de aceste instituții de-a lungul anilor.

Donald Trump a afirmat că s-a săturat de „relatări false” și a sugerat că și alte organizații de presă ar putea fi vizate. El a menționat ulterior, între posibilele publicații, The New York Times și The Washington Post.

Casa Albă le-a transmis reprezentanților celor trei organizații că jurnaliștii lor nu vor mai putea intra pe teritoriul instituției începând de sâmbătă.

Totuși, vineri după-amiază, reporterii CNN, MS NOW și Politico se aflau încă la Casa Albă, iar administrația nu prezentase public detalii despre modul concret în care urma să fie aplicată măsura.

Decizia a provocat reacții din partea organizațiilor vizate. CNN a declarat că își susține echipa de la Casa Albă și că jurnaliștii săi au dreptul constituțional de a relata fără interferențe din partea guvernului. Reprezentanții postului au afirmat că, dacă interdicția va fi pusă în aplicare, aceasta va fi contestată.

Politico a transmis, la rândul său, că va continua să relateze despre administrația Trump și că își va apăra drepturile prevăzute de Primul Amendament al Constituției SUA. MS NOW nu a oferit imediat un comentariu.

CNN face parte de decenii din sistemul rotativ al rețelelor de televiziune care asigură accesul presei la președintele american și deplasările acestuia. În plus, CNN fusese desemnat să coordoneze luni grupul televiziunilor care urma să acopere participarea lui Trump la Adunarea Generală a ONU.

Anunțul președintelui este susceptibil să genereze confruntări juridice. Experți și organizații pentru libertatea presei au ridicat probleme legate de Primul Amendament, care protejează libertatea de exprimare și libertatea presei în Statele Unite.

Acuzațiile lui Trump vin în contextul în care cele trei instituții media l-au atacat în mod constant, publicând materiale acuzatoare la adresa sa și pe care au fost nevoite ulterior să le retragă.

De exemplu, în 2017, CNN a publicat un material potrivit căruia Anthony Scaramucci, apropiat al lui Trump, ar fi fost investigat în legătură cu un fond de investiții rusesc și o investigație a Congresului. Materialul fals a fost retras ulterior, iar CNN a susținut că „nu era pregătit pentru publicare”. Scaramucci a primit scuze, iar trei jurnaliști implicați și-au dat demisia.

Iar în 2019, la MSNBC, cum se numea anterior MS Now, prezentatorul Lawrence O'Donnell a afirmat că oligarhi ruși ar fi garantat un împrumut pentru Donald Trump la Deutsche Bank. A doua zi, el a fost nevoit să-și retragă afirmațiile și a cerut scuze, recunoscând că acuzația nu fusese verificată.

Iar în 2020, Politico a publicat știrea că Donald Trump ar datora în continuare zeci de milioane de dolari către Bank of China și că împrumutul urma să ajungă la scadență în 2022. Ulterior, publicația a recunoscut că a greșit: Bank of China își vânduse participația la împrumut după tranzacția din 2012 și nu mai avea o creanță curentă asupra proprietăților Trump.