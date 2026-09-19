Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat vineri, 18 septembrie 2026, o amplă lege de sancțiuni împotriva Rusiei, care îi oferă administrației americane posibilitatea de a impune tarife de până la 100% statelor care se numără printre cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești potrivit Associated Press.

China și India sunt printre țările care ar putea fi vizate de noile măsuri, în funcție de modul în care președintele american va decide să folosească autoritatea acordată de Congres.

Actul, denumit „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, urmărește să reducă veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie și să extindă sancțiunile împotriva unor oficiali, instituții financiare și entități implicate în ocolirea restricțiilor occidentale.

Legea a fost adoptată de Camera Reprezentanților pe 16 septembrie, cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă, după ce fusese aprobată de Senat în august.

Una dintre cele mai importante prevederi ale legii îi permite președintelui SUA să impună tarife de până la 100% asupra mărfurilor provenite din țări care se află printre primii cinci cumpărători de petrol sau gaze naturale rusești.

Măsura nu înseamnă că China și India vor primi automat tarife de 100%. Textul legislativ îi conferă lui Trump o putere discreționară, ceea ce înseamnă că nivelul tarifelor și momentul aplicării lor depind de deciziile administrației americane. Sunt prevăzute și anumite excepții, inclusiv pentru state care importă o proporție redusă de gaze rusești și adoptă măsuri pentru diminuarea dependenței.

Datele privind comerțul energetic arată de ce China și India se află în atenția Washingtonului. Potrivit datelor citate de Centrul pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA), China a reprezentat aproximativ 50% din exporturile de țiței ale Rusiei în august 2026, iar India aproximativ 37%. Turcia și Uniunea Europeană au avut fiecare o pondere de circa 5%.

În cazul Indiei, importurile de hidrocarburi rusești au însumat aproximativ 4,8 miliarde de euro în august, dintre care circa 4,1 miliarde de euro au reprezentat țiței.

Noua lege nu se limitează la cumpărătorii de energie rusească. Pachetul include sancțiuni împotriva unor oficiali ruși, instituții financiare și sectoare importante ale economiei, precum energia și apărarea.

Un alt obiectiv îl reprezintă așa-numita „flotă din umbră”, formată din petroliere și rețele comerciale folosite pentru transportul petrolului rusesc și pentru evitarea unor sancțiuni occidentale. Legislația urmărește astfel să limiteze capacitatea Moscovei de a obține venituri din exporturile energetice.

Actul include și măsuri referitoare la Iran. Sancțiunile americane existente în domeniul energiei și armamentului iranian au fost extinse până în 2031, potrivit unei analize legislative publicate după votul Congresului.

Legea poartă numele senatorului republican Lindsey O. Graham, unul dintre principalii săi susținători. Graham a murit în iulie 2026, la vârsta de 71 de ani, după o disecție de aortă asociată unei boli cardiovasculare arteriosclerotice, potrivit constatărilor preliminare ale medicului legist.

Senatorul lucrase mai mult de un an la proiect și îl susținuse în mod repetat ca instrument de presiune economică asupra Rusiei. După moartea sa, proiectul a fost redenumit în onoarea lui.

În Senat, legea a fost adoptată pe 7 august cu 86 de voturi pentru și 11 împotrivă. Camera Reprezentanților a aprobat ulterior forma legislativă cu 262–159, iar Trump a promulgat-o la Casa Albă pe 18 septembrie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut public adoptarea legislației și a cerut ca Statele Unite să folosească sancțiunile pentru a reduce veniturile Rusiei din energie.

În timpul dezbaterilor din Congres, Zelenski a descris adoptarea legii drept importantă pentru Ucraina și a cerut ca proiectul să devină lege. Poziția sa a fost prezentată de susținătorii legislației drept parte a efortului de a limita resursele financiare disponibile Moscovei pentru războiul împotriva Ucrainei.

La Moscova, Kremlinul a criticat anterior proiectul. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că eventuale sancțiuni americane suplimentare reprezintă o „acțiune neprietenă” și a susținut că acestea ar putea complica negocierile pentru o soluționare pașnică a conflictului.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale noii legislații este diferența dintre posibilitatea legală de a impune tarife și aplicarea efectivă a acestora.

Legea îi permite lui Trump să impună tarife de până la 100% asupra unor țări care cumpără cantități importante de energie rusească, dar nu obligă administrația să aplice imediat nivelul maxim. Casa Albă poate decide dacă folosește această autoritate, împotriva cui și la ce nivel, în limitele stabilite de lege.

Prin urmare, China și India se află în categoria statelor care pot fi afectate de noul mecanism, însă promulgarea legii nu echivalează, în sine, cu introducerea unui tarif de 100% pentru produsele lor.