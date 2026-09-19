Alegerile parlamentare din Rusia se desfășoară în perioada 18-20 septembrie 2026, astfel că sâmbătă, 19 septembrie, este a doua zi de vot, iar duminică are loc ultima zi a scrutinului, potrivit Reuters.

Rușii sunt chemați să aleagă cei 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului federal, în cadrul primelor alegeri parlamentare desfășurate după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

În paralel cu scrutinul federal, alegătorii participă la alegeri regionale și locale, inclusiv pentru conducerea unor regiuni și pentru parlamente regionale, potrivit Associated Press.

Data oficială a alegerilor pentru Duma de Stat este 20 septembrie, însă Comisia Electorală Centrală a decis ca votarea să aibă loc în trei zile consecutive: 18, 19 și 20 septembrie.

Măsura permite alegătorilor să voteze pe parcursul întregului weekend. Rusia se întinde pe 11 fusuri orare, iar închiderea secțiilor de votare are loc duminică la ora locală stabilită pentru fiecare regiune.

Pe lângă votul tradițional în secții, în mai multe regiuni este disponibil și votul electronic la distanță. Aproximativ 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze la alegerile pentru Duma de Stat, inclusiv circa 1,8 milioane de alegători înregistrați în afara Rusiei.

Noua Dumă de Stat va avea 450 de deputați. Jumătate dintre mandate, respectiv 225, sunt atribuite prin liste de partid, iar celelalte 225 sunt câștigate în circumscripții uninominale.

Pragul electoral pentru distribuirea mandatelor pe liste este de 5%. Sistemul mixt face ca alegătorii să voteze atât pentru formațiuni politice, cât și pentru candidați din circumscripțiile lor.

În total, 11 partide participă la competiția pentru Duma de Stat. Printre formațiunile parlamentare se numără Rusia Unită, Partidul Comunist al Federației Ruse, Partidul Liberal-Democrat, Rusia Justă – Pentru Adevăr și Oameni Noi.

Partidul Rusia Unită, formațiunea politică susținută de președintele Vladimir Putin, deține în prezent majoritatea în Duma de Stat și este considerat principalul beneficiar al scrutinului din acest an, potrivit relatărilor Reuters.

Sistemul politic rus este descris de Reuters drept unul puternic controlat de Kremlin, iar principalele formațiuni reprezentate în parlament susțin în linii mari politicile președintelui.

Înaintea alegerilor, un sondaj VTsIOM citat de Reuters indica Rusia Unită la 37% în intenția de vot, în timp ce Partidul Comunist se afla la 11,6%. Datele reprezintă măsurători de opinie și nu rezultatele scrutinului.

Una dintre principalele particularități ale alegerilor din 2026 este participarea limitată a candidaților care se opun războiului din Ucraina.

Partidul liberal Iabloko, una dintre formațiunile care au criticat războiul, a fost exclus de pe componenta de listă națională a alegerilor pentru Duma, în urma unei decizii a Curții Supreme. Candidați susținuți de partid participă însă în unele circumscripții uninominale.

Reuters relatează că mai mulți politicieni și candidați care au criticat războiul au fost condamnați, închiși sau împiedicați să participe la viața politică prin aplicarea legislației ruse referitoare la declarațiile despre armată și la informațiile considerate false de autorități.

Associated Press notează, de asemenea, că scrutinul se desfășoară într-un context în care opoziția anti-război are o prezență electorală foarte redusă.

Președintele Vladimir Putin a votat electronic și a prezentat alegerile drept o demonstrație a unității societății ruse și a sprijinului pentru militarii implicați în războiul din Ucraina.

Într-un mesaj transmis înaintea scrutinului, Putin a afirmat că votul populației va demonstra că milioane de ruși îi susțin pe militarii ruși și că societatea este unită în jurul unor valori comune.

Alegerile au loc într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar economia rusă se confruntă cu presiuni legate de sancțiunile occidentale, dobânzile ridicate, lipsa forței de muncă și problemele de aprovizionare cu combustibil, potrivit Reuters.

Pentru prima dată, alegerile pentru Duma de Stat sunt organizate și în regiunile ucrainene pe care Rusia le-a anexat unilateral începând din 2022.

Este vorba despre părți din regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Anexarea acestor teritorii de către Rusia nu este recunoscută la nivel internațional.

Potrivit autorităților ruse, în aceste patru regiuni există peste 3,5 milioane de alegători. Votarea a început în unele dintre aceste teritorii încă de la sfârșitul lunii august, autoritățile invocând motive de securitate pentru extinderea perioadei de vot.

Ucraina denunță organizarea alegerilor în teritoriile ocupate și consideră procedura ilegală. Uniunea Europeană și organizații internaționale au criticat, la rândul lor, desfășurarea scrutinului în aceste regiuni.

Associated Press a relatat despre acuzații potrivit cărora locuitorii din teritoriile ocupate ar fi supuși unor presiuni pentru a participa la vot. Aceste acuzații sunt atribuite unor reprezentanți ucraineni și unor organizații pentru drepturile omului și nu reprezintă constatări independente pentru fiecare caz.

După prima zi a scrutinului, participarea la vot ajunsese la aproximativ 30%, potrivit datelor citate de Associated Press. Cifra include și voturile exprimate electronic.

Această cifră nu reprezintă însă prezența finală, deoarece alegătorii au la dispoziție și zilele de 19 și 20 septembrie.

Votul electronic reprezintă o componentă importantă a scrutinului din acest an, iar autoritățile ruse îl folosesc în mai multe regiuni ale țării. Reuters relatează că sistemul a devenit o parte importantă a procesului electoral și că au existat și critici privind transparența acestuia.

Secțiile de votare se vor închide duminică, 20 septembrie, după care începe numărarea buletinelor și centralizarea rezultatelor.

Primele rezultate parțiale sunt așteptate în cursul zilei de duminică. Reuters estimează că rezultatele aproape complete ar urma să fie disponibile luni.

Scrutinul va stabili componența celei de-a noua legislaturi a Dumei de Stat și raportul de forțe dintre formațiunile parlamentare pentru următorii cinci ani.