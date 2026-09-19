Sir Tom Jones a urcat din nou pe scena The Voice UK, la 86 de ani, și a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale actualei ediții. Artistul galez a interpretat „Tower of Song”, celebra piesă a lui Leonard Cohen, iar prestația sa i-a impresionat vizibil pe antrenorii aflați în platou, povestește Mădălin Ionescu pr FB. Imaginile publicate după moment îl surprind inclusiv pe will.i.am profund emoționat, în timp ce publicul îi oferă lui Jones o lungă ovație.

Momentul capătă o semnificație aparte în contextul plecării lui Tom Jones din juriul emisiunii. Artistul a declarat recent că nu a dorit să renunțe la The Voice UK și că decizia a aparținut ITV.

Potrivit explicațiilor transmise de Jones, i s-a spus că există dificultăți financiare legate de asigurare, în timp ce postul a vorbit și despre dorința de a „împrospăta” formula emisiunii. ITV a precizat că Jones nu va mai fi antrenor permanent în următorul sezon, dar că discuțiile privind o eventuală implicare a sa continuă.

La 86 de ani, Tom Jones rămâne unul dintre artiștii britanici cu o carieră de peste șase decenii. A devenit celebru în anii ’60 cu piese precum „It’s Not Unusual”, „What’s New Pussycat?”, „Delilah” și „Green, Green Grass of Home”, iar ulterior a revenit în topuri cu „Sex Bomb”. Site-ul oficial al artistului menționează peste 50 de ani de carieră și zeci de milioane de discuri vândute.

Povestea lui începe în Pontypridd, în Țara Galilor, într-o familie legată de industria minieră. La 12 ani a fost diagnosticat cu tuberculoză și a petrecut aproximativ doi ani la pat. El a povestit ulterior că boala l-a împiedicat să ajungă miner, meserie pe care probabil ar fi urmat-o în familie.

Viața sa personală a fost la fel de spectaculoasă. Jones s-a căsătorit în 1957 cu iubita din adolescență, Melinda „Linda” Trenchard. Cei doi au rămas căsătoriți 59 de ani, până la moartea ei, în 2016. În perioada de vârf a carierei, Jones a recunoscut că a avut numeroase aventuri și a spus că ajungea la peste 250 de partenere într-un an.

Acum, la 86 de ani, după zeci de hituri, concerte și transformări artistice, Tom Jones a demonstrat încă o dată că vocea care l-a făcut celebru nu ține cont de vârstă. Iar prestația de la The Voice UK a venit exact în momentul în care emisiunea se pregătește să meargă mai departe fără el ca antrenor permanent.