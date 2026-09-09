Patru artiști emergenți vor fi selectați pentru a cânta în deschiderea concertelor B.U.G. Mafia din cadrul turneului „Artă Și Precizie” și pentru a participa la un program de mentorat artistic și profesional.

În cadrul unui proiect național adresat noii generații de artiști hip-hop, patru artiști emergenți vor fi selectați pentru a urca pe scena turneului „Artă Și Precizie”, programat în lunile noiembrie și decembrie 2026, in orașele Galați (07.11 - Sala Sporturilor), Timișoara (14.11 - Sala Polivalentă CRAFT – CCIAT), Craiova (21.11 - Sala Polivalentă), Iași (28.11 - Sala Polivalentă), și Arad (05.12 - Sala Polivalentă Victoria).

Artiștii selectați vor susține propriul show în deschiderea B.U.G. Mafia, în fața a mii de spectatori. Cei patru artiști vor performa prin rotație în cadrul celor cinci concerte ale turneului, fiecare având garantată cel puțin o apariție.

Componenta de mentorat a proiectului le va oferi artiștilor selectați acces direct la experiența membrilor B.U.G. Mafia, prin sesiuni dedicate dezvoltării artistice și profesionale și feedback individual asupra muzicii și performance-ului live. Totodată, aceștia vor avea acces în culisele unei producții de turneu național și la profesioniști din industria muzicală.

Apelul se adresează artiștilor din zona urbană – rap, trap, drill și alte subgenuri ale muzicii hip-hop – care au repertoriu propriu, experiență de scenă și sunt pregătiți să facă următorul pas către o carieră profesionistă, dar nu au beneficiat până acum de expunere la scară largă. Notorietatea și succesul comercial nu reprezintă criterii de selecție: accentul este pus pe autenticitate, identitate artistică, profesionalism și potențial de dezvoltare.

Selecția va fi realizată de cei trei membri B.U.G. Mafia, un reprezentant Emagic și un reprezentant Raw Talent Agency, pe baza unei grile care urmărește atât parcursul și experiența candidaților, cât și profesionalismul și etica de lucru, seriozitatea, originalitatea și potențialul artistic. Înscrierile sunt deschise până la 30 septembrie 2026, ora 23:00, prin completarea formularului dedicat și transmiterea unui EPK (Electronic Press Kit).

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite aici: http://www.emagic.ro/artasiprecizie/

Formular de înscriere poate fi accesat aici: https://tinyurl.com/inscriereEPK

Proiectul, dedicat susținerii, dezvoltării și promovării la nivel național a unei noi generații de artiști hip-hop, este cofinanțat de AIMR din sumele colectate din taxa de timbru muzical.

Turneul „Artă Și Precizie” se desfășoară în perioada noiembrie–decembrie 2026 și va include cinci orașe:

07.11 - GALAȚI - Sala Sporturilor

14.11 - TIMIȘOARA - Sala Polivalentă CRAFT - CCIAT

21.11 - CRAIOVA - Sala Polivalentă

28.11 - IAȘI - Sala Polivalentă

05.12 - ARAD - Sala Polivalentă Victoria

Cel puțin o poziție de opening act dedicată unui artist emergent din zona muzicii urbane va exista în cadrul fiecăruia dintre cele cinci concerte.

Biletele pentru turneul național B.U.G. Mafia – „Artă și Precizie Tour” sunt disponibile la bilete.bugmafiaoficial.ro, bilete.emagic.ro, tickets.emagic.ro, iaBilet.ro și Entertix.ro. Turneu organizat de Emagic.