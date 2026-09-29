Legendarul cântăreț britanic Rod Stewart a anunțat că următorul său turneu va fi ultimul din cariera sa de peste 60 de ani. Artistul în vârstă de 81 de ani va porni în 2027 în turneul „The Final Encore”, care va cuprinde mai multe orașe din Marea Britanie și Europa. Decizia vine după o perioadă marcată de probleme medicale și de anularea mai multor concerte, potrivit Le Figaro.

Artistul a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde le-a transmis fanilor că a venit momentul să își ia rămas-bun de la turneele rock. După mai bine de șase decenii petrecute pe scenă, cântărețul a decis să organizeze o ultimă serie de spectacole, sub numele „The Final Encore”.

„După o analiză atentă și cu mare tristețe, trebuie să anunț că anul viitor va fi ultimul meu turneu”, a transmis Rod Stewart.

Turneul este programat să se desfășoare între aprilie și iulie 2027 și va include concerte în Marea Britanie, Irlanda și mai multe țări europene. Artistul le-a mulțumit admiratorilor pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor și a mărturisit că muzica i-a oferit o viață pe care nu și-ar fi imaginat-o.

Stewart a subliniat că retragerea din turnee nu înseamnă că renunță definitiv la muzică. Acesta intenționează să continue să cânte, inclusiv prin participarea la spectacole ocazionale, chiar dacă nu va mai organiza turnee de amploare.

Anunțul retragerii vine după ce Rod Stewart s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, care l-au obligat să își modifice programul artistic. În vara anului 2026, cântărețul a suferit o intervenție cardiacă, în urma căreia i-a fost montat un stent coronarian.

Artistul a anunțat atunci că se simte mai bine și că se află în perioada de recuperare. Cu toate acestea, problemele medicale au dus la anularea mai multor spectacole programate în Statele Unite. Din luna mai, Stewart a fost nevoit să renunțe la 19 concerte, iar unele dintre evenimente au fost reprogramate.

În ciuda acestor dificultăți, cântărețul și-a exprimat dorința de a urca din nou pe scenă și de a le oferi fanilor un ultim turneu rock.

Deși se retrage din turneele de amploare, Rod Stewart nu intenționează să abandoneze complet activitatea muzicală. Artistul ar putea susține în continuare concerte individuale și ar putea lucra la noi proiecte, în funcție de starea sa de sănătate și de disponibilitate.

Cu o carieră începută în anii 1960, Stewart a devenit una dintre figurile cunoscute ale muzicii rock britanice, iar spectacolele sale au atras public din întreaga lume. În 2016, cântărețul a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a pentru contribuția sa la muzică.

Turneul „The Final Encore” va marca încheierea unei perioade de peste șase decenii de spectacole susținute pe scenele internaționale. Artistul le-a transmis fanilor că își dorește ca ultimele concerte să fie o ocazie de a sărbători împreună anii petrecuți în muzică.