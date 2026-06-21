Rod Stewart a avut nevoie de oxigen în culisele unui concert susținut în statul Utah, după ce s-a simțit rău și a fost aproape să leșine în timpul reprezentației, potrivit publicației People.

Artistul britanic, în vârstă de 81 de ani, a reușit totuși să își încheie spectacolul, în ciuda problemelor de sănătate care l-au obligat recent să amâne și să anuleze mai multe concerte.

Incidentul a avut loc vineri, 19 iunie, la Utah First Credit Union Amphitheatre din West Valley City. Imagini publicate de TMZ îl surprind pe cântăreț aplecându-se pe scenă și părând vizibil afectat înainte ca membrii echipei sale să îi aducă un tub de oxigen în culise.

Potrivit imaginilor și informațiilor publicate de presa americană, Rod Stewart a revenit ulterior în fața publicului și a explicat că a fost foarte aproape să își piardă cunoștința.

Artistul a abordat situația într-o notă relaxată, făcând și câteva glume pentru a liniști atmosfera. El și-a continuat concertul și a interpretat ultimele piese stând așezat pe un scaun.

Reprezentanții cântărețului nu au oferit imediat un punct de vedere oficial privind incidentul.

Episodul vine la scurt timp după ce Rod Stewart a fost nevoit să își modifice programul concertelor din Las Vegas. La începutul lunii iunie, artistul a anunțat că mai multe spectacole din cadrul rezidenței sale de la Caesars Palace vor fi reprogramate, medicii recomandându-i o perioadă suplimentară de odihnă după gripă.

Ulterior, cântărețul a anulat patru concerte și a amânat alte două spectacole programate în Nevada și California, parte a turneului său „One Last Time”.

„Îmi pare foarte rău, prieteni. Sunt devastat și îmi cer sincer scuze pentru orice inconvenient creat fanilor mei”, a transmis Stewart într-un mesaj publicat pe Instagram.

Săptămâna trecută, echipa artistului a anunțat că acesta suferă de o infecție respiratorie acută care i-a provocat laringită, motiv pentru care nu a putut urca pe scenă la unul dintre concertele programate în California.

Într-un mesaj adresat fanilor, Rod Stewart a precizat că tratamentul a avut efect și că starea sa generală s-a îmbunătățit, însă vocea nu își revenise suficient pentru a putea susține un spectacol complet.

Problemele medicale au generat și controverse după ce artistul a fost văzut la un meci al Scoției de la Cupa Mondială, la doar câteva ore după anularea unui concert din motive de sănătate.

În ciuda incidentelor recente, Rod Stewart are programate mai multe concerte în Statele Unite pe parcursul lunilor iulie și august. Ultimul spectacol din cadrul turneului „One Last Time” este programat pentru 15 august, în St. Louis.

Artistul rămâne una dintre cele mai importante figuri ale muzicii britanice, iar anul trecut a fost recompensat cu premiul pentru întreaga carieră la American Music Awards.