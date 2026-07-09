Cazinoul din Constanța are o nouă atracție. Biletele se vând rapid

Cazinoul din Constanța a anunțat că spectacolul „Cazino, Mon Amour”, pus în scenă în fiecare joi și vineri până în luna septembrie, a devenit una dintre principalele atracții culturale ale litoralului. Primele zece reprezentații au fost sold-out, iar aproximativ 2.000 de turiști și localnici au asistat deja la producția găzduită de monumentul istoric.

Cazinoul din Constanța a anunțat că spectacolul original de cabaret „Cazino, Mon Amour” continuă să atragă public numeros în sezonul estival. Producția, scrisă și regizată de Petre Năstase, este programată în fiecare joi și vineri până în luna septembrie.

Potrivit organizatorilor, toate cele 10 reprezentații susținute până acum s-au desfășurat cu sala plină, iar aproximativ 2.000 de turiști români și străini, dar și localnici, au participat deja la spectacol.

Instituția a anunțat că locurile disponibile pentru următoarele reprezentații sunt aproape epuizate.

„Cazino, Mon Amour” este un spectacol muzical care combină teatrul, muzica live, orchestra, dansul, cabaretul, videomappingul și scenografia într-o producție desfășurată chiar în interiorul clădirii emblematice.

Timp de două ore și jumătate, publicul parcurge mai multe etape din istoria Cazinoului, de la perioada Belle Époque și cele două războaie mondiale până la anii regimului comunist și renașterea contemporană a monumentului.

Distribuția îi reunește pe Lucian Ionescu, Ștefan Mihai, Mara Tătar, Teodora Crișan, Geo Costin, Mirela Pană, Andrei Bibire, Corin Popescu, Florin Aioane și Dan Pughineanu, alături de orchestră live, artistele Julie Mayaya, Ana Maria Roșu Negoiasă și Alina Crișan, precum și un ansamblu de 10 dansatori.

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Autorul și regizorul spectacolului, Petre Năstase, a declarat că ideea producției a pornit de la dorința de a transforma Cazinoul într-un personaj principal.

„Cazinoul nu este decorul poveștii. El este povestea. Când am început să scriu Cazino Mon Amour, am pornit de la o întrebare simplă: dacă zidurile Cazinoului din Constanța ar putea vorbi, ce ne-ar spune?”, a declarat acesta. Regizorul a explicat că personajul central al spectacolului este chiar spiritul clădirii, care conduce publicul prin mai bine de un secol de istorie.

Directorul general al Cazinoului din Constanța, Anamaria Mișa, a declarat că instituția își propune să devină nu doar gazda unor evenimente, ci și un producător de proiecte culturale.

„Pentru mine, Cazino, Mon Amour înseamnă începutul unei direcții în care Cazinoul nu mai este doar gazda unor evenimente, ci devine el însuși o instituție care produce cultură”, a afirmat aceasta.

Reprezentanții instituției au anunțat că spectacolul va continua pe toată durata verii, în fiecare joi și vineri, până în luna septembrie. Cazinoul din Constanța, inaugurat în 1910 și restaurat recent după un amplu proiect de reabilitare, funcționează în prezent ca spațiu dedicat spectacolelor, expozițiilor și altor evenimente culturale.