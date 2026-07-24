În perioada 27 iulie – 1 august 2026, Sala Mare a Teatrului Național București „Ion Caramitru” va găzdui un maraton teatral dedicat actorului și regizorului Horațiu Mălăele, reunind patru dintre cele mai cunoscute spectacole în care artistul joacă sau semnează regia.

Evenimentul îi aduce pe scena TNB atât pe Horațiu Mălăele, cât și pe alți actori consacrați ai teatrului românesc, într-o serie de reprezentații care marchează parcursul unuia dintre cei mai apreciați artiști ai scenei contemporane.

Maratonul începe luni, 27 iulie, de la ora 20:00, cu „Tache, Ianke și Cadâr”, comedia clasică scrisă de Victor Ion Popa în 1932. În montarea semnată de Horațiu Mălăele, acesta interpretează rolul lui Ianke, alături de Răzvan Vasilescu (Cadâr) și Mihai Constantin (Take).

Spectacolul urmărește prietenia dintre trei negustori aparținând unor etnii și religii diferite și aduce în prim-plan teme precum toleranța, identitatea și conviețuirea, folosind umorul pentru a transmite un mesaj actual.

Pe 30 iulie, tot de la ora 20:00, publicul va putea urmări „Fierarii”, de Milos Nikolic, în regia lui Horațiu Mălăele. Povestea urmărește destinele a trei fierari – un român, un neamț și un rus – care descoperă că trecutul lor este legat de un episod petrecut în timpul războiului.

Din distribuție fac parte Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, George Mihăiță și Valentin Teodosiu, într-un spectacol construit în jurul umorului, ironiei și răsturnărilor de situație.

Vineri, 31 iulie, de la ora 20:00, este programat „Măscăriciul”, spectacol regizat și interpretat de Horațiu Mălăele. Inspirată din universul lui Cehov, producția urmărește povestea actorului Vasili Svetlovidov, aflat la finalul carierei, și relația acestuia cu sufleorul său, Nikita Ivanici, interpretat de Niculae Urs.

Spectacolul îmbină monologuri celebre, momente de comedie și reflecții asupra condiției artistului, devenind o meditație despre teatru, viață și trecerea timpului.

Maratonul se va încheia sâmbătă, 1 august, de la ora 20:00, cu „Sunt un orb”, one-man show-ul lui Horațiu Mălăele. Ediția specială prezentată la Teatrul Național București îl va avea ca invitat pe Bogdan Mălăele, fiul actorului.

Spectacolul reunește poezie, improvizație și umor, valorificând texte semnate de autori precum Emil Brumaru, Marin Sorescu și Nichita Stănescu, într-o formulă artistică diferită de la o reprezentație la alta.

Cu ocazia ediției speciale a spectacolului „Sunt un orb”, Horațiu Mălăele a transmis un mesaj adresat publicului:

„Se spune că odată cu vârsta începi să vezi lucrurile mai limpede. Eu, dimpotrivă, am ajuns la concluzia că e mai sănătos să fii puțin orb. Orb la răutate. Orb la zgomot. Orb la prostie. Dar cu ochii larg deschiși la râs.

De ziua mea nu vă invit la aniversare. Vă invit la o întâlnire. Cu poeți, cu povești, cu amintiri, cu improvizații și, inevitabil, cu noi înșine.

«Sunt un orb» este un spectacol în care adevărul vine mascat în glumă, iar gluma spune, de multe ori, mai mult decât adevărul. Vom râde. Poate vom și gândi. Dacă ne mai rămâne timp, poate chiar ne vom emoționa.

Restul nu se poate povesti. Se poate doar trăi.”