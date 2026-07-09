Cine va urca pe scenă la Cupa Mondială. Concertul va sprijini un fond pentru educație

Cine va urca pe scenă la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că Justin Bieber va face parte din spectacolul organizat în pauza finalei Cupei Mondiale 2026, programată pe 19 iulie, pe New York New Jersey Stadium. Artistul se alătură unor nume precum Madonna, Shakira și BTS, într-un show care va avea loc în premieră în timpul finalei competiției și care va susține o campanie dedicată educației copiilor.

FIFA a anunțat că Justin Bieber se numără printre artiștii care vor urca pe scenă în cadrul primului spectacol organizat vreodată în pauza finalei Cupei Mondiale.

Artistul canadian va cânta alături de Madonna, Shakira și trupa BTS, într-un eveniment care va reuni muzica și fotbalul pe scena finalei programate duminică, 19 iulie 2026, la New York New Jersey Stadium.

Din distribuția show-ului mai fac parte Burna Boy, dirijorul venezuelean Gustavo Dudamel, director muzical și artistic al Filarmonicii din New York, corul PS 22 și membrii trupei Coldplay.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că spectacolul va avea și un scop caritabil, prin susținerea Fondului FIFA Global Citizen pentru Educație.

„Când vine vorba de ceea ce are nevoie lumea, nimic nu este mai important decât educaţia. Suntem mândri că Justin Bieber se alătură Madonnei, Shakirei şi trupei BTS pentru a fi cap de afiş al spectacolului din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, în sprijinul Fondului FIFA Global Citizen pentru Educaţie şi al misiunii noastre de a extinde accesul la educaţie de calitate şi la oportunităţi fotbalistice pentru copiii din întreaga lume", a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Acesta a precizat că Burna Boy, Gustavo Dudamel, corul PS 22 și Coldplay vor contribui la transmiterea unui mesaj de unitate și speranță către publicul din întreaga lume.

„Burna Boy, Gustavo Dudamel şi corul PS 22, alături de Coldplay, se vor alătura, de asemenea, şi vor juca un rol esenţial în transmiterea unui mesaj puternic de unitate şi speranţă către miliarde de oameni din întreaga lume. Pe măsură ce lumea se uneşte pentru cel mai important meci de fotbal din istorie, duminică, 19 iulie 2026, la Stadionul New York New Jersey, acest spectacol revoluţionar, organizat de Chris Martin de la Coldplay, va celebra fotbalul, muzica şi valorile noastre comune, asigurând o moştenire care va dăinui dincolo de fluierul final."

Spectacolul organizat în pauza finalei Cupei Mondiale 2026 va sprijini Fondul FIFA pentru Educație Globală, inițiativă care urmărește să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte dedicate copiilor.

Potrivit FIFA, până în prezent au fost colectate peste 50 de milioane de dolari, iar campania continuă inclusiv prin direcționarea unui dolar din fiecare bilet vândut la meciurile Cupei Mondiale 2026 către acest fond.

Sumele strânse vor fi folosite pentru proiecte sociale care urmăresc extinderea accesului la educație și la activități fotbalistice pentru copii din mai multe regiuni ale lumii.