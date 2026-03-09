Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
- Emma Cristescu
- 9 martie 2026, 15:59
Justin Bieber nu a ascuns nemulțumirea față de paparazzi după o ieșire la cină alături de soția sa, Hailey Bieber, la Sushi Park, un restaurant cunoscut din West Hollywood, California. Evenimentul a avut loc vineri seara, iar comportamentul starului a atras atenția publicului, potrivit TMZ.
Justin Bieber, scandal cu paparazzi
Potrivit imaginilor video, artistul în vârstă de 32 de ani purta un hanorac albastru și și-a acoperit fața cu brațul în timp ce intra în parcarea restaurantului, urmând-o pe Hailey, care are 29 de ani. În momentul în care blitzurile fotografilor s-au aprins, cei doi s-au urcat în mașina aflată în așteptare.
La scurt timp după, Justin a aruncat o sticlă de plastic cu apă, pe jumătate goală, peste mașină, spre paparazzi. Hailey, purtând un top crem pe umăr și o fustă de piele, a rămas calmă în timpul incidentului.
Un martor a fost surprins încercând să calmeze situația, adresându-se fotografilor cu indicații să „facă loc” și să „dea înapoi”.
Hailey Bieber, despre fiul ei
În cursul aceleiași zile, cuplul a fost văzut și la prânz la South Beverly Grill din Beverly Hills, unde Justin și Hailey au afișat afecțiune în public. Starul pop a ținut-o de talie pe soția sa în timp ce mergeau pe stradă, demonstrând că nu toate ieșirile lor publice sunt tensionate.
Recent, Hailey a povestit despre fiul lor, Jack Blues, în vârstă de un an, dezvăluind că sarcina a fost o surpriză. Ea a declarat că medicul i-a indicat o intervenție minoră înainte de a decide să înceapă o familie, dar concepția s-a întâmplat mai repede decât se aștepta.
Nu este pentru prima dată când este hărțuit de paparazzi
Nu este prima dată când Justin Bieber își exprimă frustrările față de paparazzi. În iunie 2025, cântărețul a avut un schimb aprins de replici cu fotografii care îl urmăreau la ieșirea din Soho House Malibu. În acel episod, Bieber a țipat la aceștia, declarând că „este un om real cu o familie reală” și că a ajuns la limită din cauza lipsei de respect afișată de paparazzi.
