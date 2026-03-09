Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei

Justin Bieber nu a ascuns nemulțumirea față de paparazzi după o ieșire la cină alături de soția sa, Hailey Bieber, la Sushi Park, un restaurant cunoscut din West Hollywood, California. Evenimentul a avut loc vineri seara, iar comportamentul starului a atras atenția publicului, potrivit TMZ.

Potrivit imaginilor video, artistul în vârstă de 32 de ani purta un hanorac albastru și și-a acoperit fața cu brațul în timp ce intra în parcarea restaurantului, urmând-o pe Hailey, care are 29 de ani. În momentul în care blitzurile fotografilor s-au aprins, cei doi s-au urcat în mașina aflată în așteptare.

La scurt timp după, Justin a aruncat o sticlă de plastic cu apă, pe jumătate goală, peste mașină, spre paparazzi. Hailey, purtând un top crem pe umăr și o fustă de piele, a rămas calmă în timpul incidentului.

Un martor a fost surprins încercând să calmeze situația, adresându-se fotografilor cu indicații să „facă loc” și să „dea înapoi”.

În cursul aceleiași zile, cuplul a fost văzut și la prânz la South Beverly Grill din Beverly Hills, unde Justin și Hailey au afișat afecțiune în public. Starul pop a ținut-o de talie pe soția sa în timp ce mergeau pe stradă, demonstrând că nu toate ieșirile lor publice sunt tensionate.

Recent, Hailey a povestit despre fiul lor, Jack Blues, în vârstă de un an, dezvăluind că sarcina a fost o surpriză. Ea a declarat că medicul i-a indicat o intervenție minoră înainte de a decide să înceapă o familie, dar concepția s-a întâmplat mai repede decât se aștepta.

Nu este prima dată când Justin Bieber își exprimă frustrările față de paparazzi. În iunie 2025, cântărețul a avut un schimb aprins de replici cu fotografii care îl urmăreau la ieșirea din Soho House Malibu. În acel episod, Bieber a țipat la aceștia, declarând că „este un om real cu o familie reală” și că a ajuns la limită din cauza lipsei de respect afișată de paparazzi.