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Sorana Cîrstea o întâlnește din nou pe Jasmine Paolini, la US Open

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Sorana Cîrstea o întâlnește din nou pe Jasmine Paolini, la US OpenSorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea revine vineri pe teren la US Open, unde are parte de un nou test dificil în încercarea de a ajunge în optimile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului. Jucătoarea română o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini în turul al treilea al competiției de la New York.

Sorana Cîrstea stă mai bine în clasamente

Partida este programată ca prima confruntare a zilei pe Stadium 17 și va începe la ora 18:00, ora României. Sorana Cîrstea pornește din postura de cap de serie numărul 16 și ocupă locul 17 în clasamentul WTA, în timp ce Paolini este clasată pe poziția 21 și este favorită 19 la această ediție a turneului.

Pentru româncă, calificarea în această fază a competiției reprezintă deja o performanță importantă. Cîrstea a trecut de primele două runde și și-a asigurat un premiu de 290.000 de dolari pentru parcursul de până acum.

Dar italianca a câștigat de fiecare dată

Meciul cu Paolini vine însă cu o statistică nefavorabilă pentru sportiva din România. Cele două jucătoare s-au întâlnit de trei ori în circuitul profesionist, iar italianca s-a impus de fiecare dată.

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini/ Sursa foto Facebook

Prima confruntare a avut loc în 2021, în sferturile de finală ale turneului de la Portoroz. Două ani mai târziu, Paolini a câștigat din nou, de această dată în primul tur de la Roland Garros. Ultimul duel direct s-a disputat în 2024, în semifinalele turneului de la Dubai, unde italianca a obținut o nouă victorie.

Cîrstea are șansa primei victorii cu Paolini

Cîrstea are, prin urmare, șansa de a întrerupe seria negativă și de a obține prima victorie în fața adversarei sale. Miza este cu atât mai mare cu cât succesul i-ar aduce calificarea în optimile de finală de la Flushing Meadows.

Paolini vine, la rândul ei, cu obiectivul de a confirma statutul de favorită și de a continua parcursul la New York. Duelul de pe Stadium 17 se anunță astfel unul dintre meciurile interesante ale zilei, cu două jucătoare aflate în prima parte a clasamentului mondial și cu o miză importantă pentru ambele.

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